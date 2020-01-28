В Китае предупредили о пике "экспансии" коронавируса

Пик распространения нового коронавируса будет через 7-10 дней, предупредили в Китае / Reuters

Глава спецкомиссии Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань сообщил, в стране скоро будет пик распространения вируса нового типа (коронавирус 2019-nCoV).

Пик распространения коронавируса в КНР будет через 7-10 дней, приводит сведения эксперта Синьхуа.

По его словам, вирус в Китае не спровоцирует широкомасштабной эпидемии.

"Пик распространения коронавируса наступит через 7-10 дней, но эпидемия не достигнет широких масштабов", - заявил глава спецкомиссии.

Напомним, в Китае эпицентром заболевания коронавирусом считается город Ухань, он закрыт. Китайский вирус уже расширил свои границы - болезнь зафиксирована в ряде других стран. В Украине он не диагностирован.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В украинском Минздраве сообщали, что вакцина от коронавируса пока не создана.