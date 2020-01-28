Сенсационное открытие: разработана вакцина от смертельного коронавируса

вакцинация / Фото: zt-rada.gov.ua

Группа ученых-медиков в китайском Гонконге сделали сенсационное открытие - им удалось разработать вакцину от жуткого вируса пневмонии, который в декабря 2019 года свирепствует в стране и стремительно распространятеся по миру.

По информации азиатских СМИ, преступить к использованию вакцины можно будет лишь после длительных клинических испытаний.

По словам медиков, тестирование препарата на животных будет продолжаться более двух месяцев Перейти к испытаниям на людях можно будет не раньше, чем в следующем году, и уже затем начать массовое изготовление вакцины.

Напомним, в Китае эпицентром заболевания коронавирусом считается город Ухань, он закрыт. Китайский вирус уже расширил свои границы - болезнь зафиксирована в ряде других стран. В Украине он не диагностирован.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600.