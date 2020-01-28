Вирус в Китае: Украина пойдет на радикальные меры, названа дата

В феврале Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем, рассказали в Минздраве / УНИАН

Гендиректор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил, что Украина в начале февраля прекратит прямое авиасообщение с Китаем.

Авиасообщение между нашей страной и КНР будет прекращено с 3 февраля, рассказал Скипальский во время брифинга.

Гендиректор подчеркнул, что прямое сообщение с китайским государством будет прервано до изменения ситуации.

"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения (с КНР - Ред)", - заявил он.

Напомним, в Китае бушует вирус нового типа - коронавирус 2019-nCoV. Эпицентром заболевания считается город Ухань, его закрыли. Болезнь уже расширила свои границы - ее зафиксировали в ряде других государств (коронавирус в Украине не диагностирован).

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В СМИ появилась информация, что в Гонконге создана вакцина от коронавируса.