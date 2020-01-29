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Китайский коронавирус: в СНБО рассказали об украинцах в Китае

29 января 2020, 17:59

У граждан Украины, которые находятся в КНР, нет проблем, сказал Данилов.

Алексей Данилов сообщил, что в Китае находятся тысячи украинцев - Смертельный вирус в Китае
В Китае находятся тысячи украинцев, сообщил Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Китае находятся около 10 тысяч граждан Украины, из-за нового вируса - коронавирус 2019-nCoV - при необходимости украинские власти могут эвакуировать часть из них.

У граждан нашей страны, которые находятся в КНР, пока нет никаких проблем, рассказал чиновник в эфире одного из каналов.

По словам Данилова, почти со всеми украинцами установлена связь, и власти Украины знают, где они находятся.

"Начиная с 20 января при СНБО работает рабочая группа, которая мониторит все пространство в мире касательно коронавируса. Мы понимаем, что происходит в той или иной стране, и какие меры принимают", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас ситуация находится под контролем.

Напомним, коронавирус нового типа был зафиксирован в Китае, а потом расширил свои границы. В Украине вирус не диагностирован. Эпицентром заболевания считается китайский город Ухань, его закрыли.

По состоянию на 29 января вирус в Китае подхватили 5 тысяч 974 человека, их них 132 - умерли. СМИ писали, что в Гонконге создали вакцину от нового коронавируса.

Гендиректор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский сообщил, что Украина с 3 февраля прекратит прямое авиасообщение с Китаем. Позже стало известно, что украинцев эвакуируют из КНР.

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