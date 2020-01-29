Жуткий коронавирус из Китая обнаружен еще в одной стране

Смертельный коронавирус уже добрался до Финляндии / Фото Reuters

С декабря прошлого года страшный вид нового коронавируса быстро распространяется по всему миру. В среду, 29 января, первый случай заболевания новым вирусом подтвердился уже и в Финдляндии.

Как пишет местное издание Yle, коронавирус попал в страну из-за визита туристку из Китая, которая была его носителем. Сообщается, что 32-летняя женщина приехала прямо из эпицентра вспышки нового вида вируса - города Уханя. По приезд в Финлядндию, женщина сразу обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами коронавируса. Оттуда ее сразу перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.

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Напомним, коронавирус был впервые зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Город закрыли для посещения туристов, а мэр Уханя заявил, что намерен уйти в отставку в том случае, если уровень заболевания вирусом не пойдет на спад из-за принятых мер.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В СМИ появилась информация, что в Гонконге создана вакцина от коронавируса.

Отметим, вирус на данный момент в Украине не зафиксирован.

Также Главред писал, что Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям завтра, 29 января. Отмечается, что причиной стала вспышка нового коронавируса в Китае.