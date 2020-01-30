Открытые ворота: эксперт рассказала, стоит ли заниматься сексом после первого свидания

Секс / 365 дней

Едва ли существует девушка или женщина, которая бы хоть раз не задавалась вопросом - стоит ли заниматься сексом в мужчиной после первого свидания.

Портал Wday записал комментарий по этой теме эксперта-сексолога Елены Шамовой. По ее словам, сперва дамам нужно понять, чего они ждут от свидания. Если это изначально кратковременная интрижка, то никаких преград для секса нет.

А вот для того, чтобы отношения с мужчиной завязались покрепче, то между первым свиданием и сексом должно пройти еще четыре-пять встреч. За это время у представителя сильного пола точно сформируется понятие - насколько ему нужна и важна эта дама.

Это ошибочное мнение - когда женщина считает, что устроив секс сразу, она привяжет мужчину к себе. Как правило, потом запала у него хватит максимум на второе или третье свидание. А потом - "разошлись, как в море корабли."

Напомним, ранее ученые рассказали, стоит ли смотреть порно перед свиданиями. До этого психологи выяснили, какое по счету свидание кончается сексом.