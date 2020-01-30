Фейерверк чувств: топ-3 позы для секса, которые точно приведут к оргазму

Секс. Иллюстративное фото / ivona.bigmir.net

Миллионы и миллионы пар постоянно сталкиваются с тем, что при занятии сексом они не получают оргазм.

Авторитетные эксперты-сексологи решили прийти на помощь и составили топ-3 поз, при которых вероятность оргазма выше всего.

1. Ноги вверх, женщина снизу (по-офицерски). Даме обязательно нужно закинуть нижние конечности на плечах партнера. Так пара получит очень глубокое проникновение, а партнерша - стимуляцию точки G. Есть варианты - связать ноги и руки партнерши; у женщины - свешивается голова с постели.

2. "Тыловая" наездница. Женщина садится спиной к лицу партнера, мужчина ложится повыше на подушку - и путь открыт к оргазму.

3. Царь на троне во дворце. Мужчина опрокидывается на спину и сгибает ноги в коленях. Затем максимально сильно прижимает их к своей груди. Женщина садится на пенис как "трон", ее руки - на коленях, а стопы максимально прижаты к полу.

Напомним, ранее ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма. В США ученые выяснили, при какой секс-позе получается максимальный оргазм.

