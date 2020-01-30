Шарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года обещает два мощных метеоудара и несколько поменьше, но выматывающих.
Когда ожидаются магнитные бури в феврале 2020 года и всплески солнечной активности и ждать ли магнитные бури День святого Валентина 2020, День сурка 2020, Сретение Господне, Масленицу и другие праздники месяца – прогноз геомагнитных колебаний на февраль 2020 разузнал Главред.
Можно сказать, что сегодняшняя магнитная буря – репетиция бурь будущего месяца. Ведь февраль в плане магнитных всплесков из-за активности солнца обещает быть месяцем неспокойным.
Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года – даты
Геомагнитная обстановка в феврале будет неспокойной, а местами даже буйной:
- 1-5 февраля,
- 10-11 февраля,
- 23-24 февраля,
- 28-29 февраля.
При этом в начале месяца магнитные возмущения будут слабыми – выматывающими скорее свой продолжительностью, чем силой метеоудара.
А самая сильная магнитная буря в феврале 2020 выпала на 10-11 число.
Это время, когда за своим здоровьем стоит следить особо внимательно.
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Магнитные бури – как защитить себя от влияния
Чаще всего при магнитных бурях жалуются на головные боли (от легкого гудения до сильных мигреней – в зависимости от силы метеоудара и степени метеозависимости самого человека) и ухудшение настроения.
У людей чувствительных реакция на магнитные бури более острая:
- скачки артериального давления и уровня адреналина в крови,
- обострение хронических заболеваний,
- сбой работы сердечно-сосудистой системы,
- беспричинные беспокойство и страхи.
Поэтому вести себя во время магнитных бурь стоит максимально осторожно – как в питании (не переедать, соблюдать водный режим и пр.), так и в поведении (избегать стрессовых ситуаций, побольше отдыхать и т.п.). От дальних поездок также лучше отказаться. Прописанные врачом лекарства (если человек что-то такое принимает) необходимо держать под рукой.
Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.