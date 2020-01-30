Коронавирус через посылки AliExpress: врач рассказала, чего опасаться

По почте довольно трудно перевезти большое количество вируса / Скриншот YouTube

Врач-инфекционист Евгения Менжулина оценила популярные мифы, которые окружают стремительно распространяющийся китайский коронавирус 2019-nCoV.

По ее словам, сам по себе коронавирус для человечества не является новостью и люди столкнулись с ним еще в конце 60-х годов 20-го века.

"Он является более характерным для животных, но сейчас перешел к человеку. Что касается коронавируса, который зафиксирован в Китае, то это совершенно новая форма коронавируса, с которой мы ранее не сталкивались. В связи с этим нет сформированного иммунитета у людей, поэтому он и так быстро распространяются", – подчеркнула медик.

Эксперт обратила внимание на то, что различные вирусы имеют различные степени живучести и разные свойства.

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"Что касается бананов и посылок, то сейчас я могу сказать, что по почте довольно трудно перевезти большое количество вируса. Что касается коронавируса, то в тех городах, где зафиксированы вспышки, прекращается соответствующее сообщение, и такие пакеты просто не дойдут до Украины", - добавила Менжулина в комментарии Обозревателю.

Напомним, ранее медик рассказала, как коронавирус из Китая может попасть в Украину.