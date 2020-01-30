Китайский вирус: стало известно, помогут ли маски защититься от смертельной хвори

Новый коронавирус бушует в Кита/ Фото pixaby

Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, помогут ли медицинские маски защититься от смертельного китайского коронавируса 2019-ncov, которым уже заразились тысячи людей по всему миру.

По словам эксперта, медицинские маски нужно надевать тем людям, у которых наблюдаются проявления респираторных инфекций. Таким образом, они смогут обезопасить окружающих. А вот здоровым людям медицинские маски ни к чему.

"Маски нужны для того, чтобы уменьшить контакт заболевшего человека со здоровым населением. Поэтому маску в первую очередь нужно надевать на человека, который чувствует себя плохо, у которого клинические проявления любого респираторного заболевания. Это может быть кашель, насморк, першение в горле, повышение температуры тела", – сказала врач в эфире ObozTV.

Менжулина также ответила на вопрос, какой стороной правильно носить медицинские маски.

"Как удобно – так и надевайте. Или белым к лицу, или синим к лицу. Если бы это было настолько критично, то на них было бы прописано, где внутренняя сторона, а где наружная", – заявила инфекционист.

По ее словам, вместо маски можно использовать даже кусок плотной ткани. Главное - крепкий механический барьер и возможность для человека сделать вдох. При этом Менжулина посоветовала выбирать маски-респираторы, но если такой маски нет, то подойдет и обычная трехслойная маска - марлевая или из синтетического материала.

Читайте такжеКоронавирус через посылки AliExpress: врач рассказала, чего опасаться

Напомним, 29 января первый случай заболевания китайским вирусом подтвердился в Финдляндии. Ранее эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. 28 января стало известно, что китайский вирус добрался и до Германии. Вирус на данный момент не зафиксирован в Украине.

На данный момент в мире нет средств для диагностики коронавируса 2019-nCoV. В МОЗ рассказали, как обнаружить смертельную болезнь. В частности, сообщалось, что диагностика проходит в несколько этапов - в Украине для установления диагноза необходимо около пяти суток.