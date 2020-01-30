Развенчан популярный миф о темном шоколаде

Черный шоколад мало чем отличается от молочного / Фото pixabay.com

Какой шоколад есть, чтобы не навредить фигуре? Этим вопросом задаются многие сладкоежки. Бытует мнение, что если перейти на темный шоколад, то это принесет меньше вреда фигуре. Однако, эксперты развеяли этот миф.

Оказалось, что черный шоколад мало чем отличается от молочного – он содержит всего лишь на несколько килокалорий меньше, поэтому не может считаться здоровой альтернативой, пишет издание Fit For Fan.

Плюс черного шоколада в том, что содержит меньше сахара, минус – в темном шоколаде может быть больше жиров.

Черный шоколад содержит больше полифенолов, которые оказывают противовоспалительное действие. Однако такие же свойства имеют и фрукты.

Таким образом, как ни крути, но шоколад – это калорийная бомба, его употребление в большом количестве вредит фигуре. Эксперты рекомендуют не запасаться большими плитками шоколада и не держать их дома. Чтобы шоколад не вредил фигуре, его нужно упаковывать по отдельности, разделив на дольки, и есть по одной порции несколько раз в неделю или месяц.

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Напомним, ранее профессор кафедры поликлинической терапии первого Московского государственного медицинского университета им. Ивана Сеченова Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Диетолог Наталья Самойленко сообщила, что черный шоколад полезен для детей, но его нужно давать после достижения трехлетнего возраста и до 10 лет разрешать съедать определенное количество — 10-20 грамм.