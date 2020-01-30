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Угроза эпидемии: в США впервые коронавирус передался от человека к человеку

30 января 2020, 22:01

Медики зафиксировали случай передачи смертельного вируса от человека к человеку в США.

коронавирус, врач
В США смертельный вирус передался от человека к человеку / Фото Reuters

Жуткий коронавирус, который был зафиксирован в Китае в декабре прошлого года, впервые передался от человека к человеку в Соединенных штатах Америки.

Как сообщает Associated Press, это уже шестой случай заболевания смертельным недугом, который был зафиксирован на територрии США.

По информации СМИ, китайский коронавирус подхватил мужчина, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж, оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.

Коронавирус в мире

Коронавирусы – это семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, объединенных в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

Напомним, новый коронавирус был впервые зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Город закрыли для посещения туристов, а мэр Уханя заявил, что намерен уйти в отставку в том случае, если уровень заболевания вирусом не пойдет на спад из-за принятых мер.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В СМИ появилась информация, что в Гонконге создана вакцина от коронавируса.

Отметим, вирус на данный момент в Украине не зафиксирован.

Сегодня, 30 января, ВОЗ обратилась с просьбой ко всем странам мира. Организация просит принять необходимые меры для противодействия смертельному вирусу.

Ранее Главред уже сообщал, что китайским ученым во время длительных исследований удалось сделать сенсационное открытие - удалось выяснить инкубационный период страшного китайского коронавируса, который всколыхнул Китай в декабре прошлого года.

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