Ломая кровати: топ-3 необычных поз для секса, которые приведут к оргазму

Секс. Иллюстративное фото / Точка.нет

Даже у тех пар, которые в секс-экспериментах разломали не одну кровать, есть позы, которые остались неопробованными.

Сексологи составили топ-3 поз, которые подойдут только для самых оголтелых экспериментаторов.

1. "Маслобойка". Очень сложная и чревата травмами поза. Стало быть, женщина укладывается навзничь, ноги поднимает вверх и, сгибая их в коленях, наклоняет в сторону своей головы. Мужчина "усаживается" на нее и, без промедления, проникает в нее пенисом. Эта поза - для очень глубокого проникновения.

Читайте такжеСалют, скорострелы: ученые рассказали, сколько должен длиться хороший секс2. "Валет - вперед". Женщина снизу, а мужчина, как обычный закоренелый фаллократ, сверху. По факту, это переделка навязшей в зубах миссионерской позы. Здесь главная опасность в том, чтобы не надавить ногами и в целом телом на женщину.

3. "Тачки". Женщина падает на живот (лицом вниз), а мужчина аккуратно начинает поднимать ее талию. Далее - дама опирается о пол ладонями. Затем обхватывает ногами талию мужчины и заводит их ему за спину. Здесь, правда, нужно неплохо владеть телом обоим партнерам. В этой позе вся ответственность за секс возлагается на женщину - она должна контролировать, комфортно ли ей.

Напомним, ранее ученые рассказали, как влияет на здоровье регулярный секс. До этого психологи рассказали, почему мужчин тянет на жесткий секс.