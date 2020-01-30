Вспышка смертельного коронавируса: ВОЗ припугнула страны мира ответственностью

ВОЗ пригрозила странам мира ответственностью за несоблюдение правил / Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что будет привлекать страны мира к ответственности за нарушением ее рекомендации во время вспышки страшного коронавируса.

Как пишет ВОЗ в Twitter, речь идет о практически и политически значимых мероприятиях, которые могут касаться путешествий, торговли, карантина, скрининга, лечения.

"ВОЗ также может устанавливать глобальные стандарты практики. ВОЗ может привлекать к ответственности, когда они без нужды превышают эти глобальные стандарты. Это чрезвычайно важно для обеспечения международной реакции на основе доказательств, измерения и сбалансированности для защиты здоровья человека способами, которые не являются ни сверх реакционными, ни недостаточно реакционными", - говорится в сообщении.

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Отметим, 30 января на своей экстренном заседании, ВОЗ признала китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения.

Коронавирус в мире

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым.

Причиной вспышки стал вариант вируса из семейства коронавирусов, который раньше у людей не находили. Его обнаружили сначала у 41 пациента в Китае, а затем и у людей, прилетевших оттуда в Таиланд, Японию, Южную Корею, США и некоторые другие страны (в основном в Азии).

По состоянию на 30 января 2020 года по меньшей мере 170 человек умерли от коронавируса и более 7700 случаев заболевания являются подтвержденными на материковом Китае.

По состоянию на 28 января, в нашей стране зафиксировано четыре подозрения на новый штамм, но все не подтвердились.

Инкубационный период вируса

Главред писал, что китайским ученым во время длительных исследований удалось сделать сенсационное открытие - удалось выяснить инкубационный период страшного китайского коронавируса, который всколыхнул Китай в декабре прошлого года. В научной статье, которая была опубликована в New England Journal of Medicine, китайские ученые пришли к выводу, что в среднем от заражения вирусом до появления первых симптомов проходит 5,2 дня.