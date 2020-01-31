"Не готовы реагировать": эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине

Украина не готова к появлению коронавируса, считает Андрей Александрин

Путешествуя в другую страну, необходимо быть крайне осторожным, ведь оттуда можно "привезти" в Украину новые штаммы вируса, заявил глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин.

Он сообщил, что в США на сегодняшний день превалирует вирус гриппа Б, однако серьезнейшую угрозу несет и коронавирус, обнаруженный в Китае.

"Китайский" вирус проявляется в виде острой пневмонии с высокой температурой и сильной слабостью... В украинском правительстве на днях заявили, что усиливают меры безопасности в связи с его распространением", - рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Украина на сегодняшний день не готова реагировать на подобные ситуации.

Читайте такжеКоронавирус из Китая: в Укрпочте рассказали о задержках посылок AliExpressОн также подчеркнул, что украинские лаборатории плохо оснащены, а в регионах остро не хватает квалифицированных профильных специалистов.

"В случае выявления коронавируса у нас вряд ли быстро сработают лаборатории. Также будет недостаточно мест для пациентов: к сожалению, в стране мало хорошо подготовленных отделений интенсивной терапии, инфекционных отделений. В регионах мало хорошо подготовленных эпидемиологов, да и те, кто есть, и без того загружены работой", – добавил Александрин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что количество жертв китайского коронавируса 2019-ncov достигло 213 человек. В частности, в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром страшного заболевания, умерло 204 человека.