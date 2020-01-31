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Не только воздушно-капельным путем: названы новые способы передачи уханьского вируса

31 января 2020, 11:19

Коронавирус передается через предметы обихода, поцелуи и медицинские инструменты.

коронавирус
Коронавирус 2019-nCoV способен к быстрым мутациям / Фото Reuters

Медики назвали новые способы передачи коронавируса 2019-ncov, который унес жизни уже более двухсот человек в Китае. Оказалось, что заразиться смертельной заразой можно не только воздушно-капельным путем.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов отметил, что китайский вирус передается в том числе и через предметы обихода.

Это касается денег, а также мобильных телефонов, которых мог касаться больной.

"Это происходит путем самозаражения, когда здоровый человек дотрагивается до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений носоглотки больного, а затем прикасается к своим слизистым оболочкам. Такой тип передачи характерен для гриппозных вирусов, кори, ветряной оспы, риновирусов и, естественно, нового типа коронавируса 2019-nCoV", - цитируют Коновалова Известия.

Кроме того, подхватить коронавирус также можно через медицинские инструменты, к примеру в кресле стоматолога, или же посредством  незащищенных половых связей. Впрочем, передача вируса половым путем пока что рассматривается как теоретическая возможность. В первую очередь, угрозу представляют поцелуи и прикосновения.

Эксперты также отмечают, что физико-химические характеристики нового штамма, в том числе и его выживаемость в окружающей среде, ученым пока неизвестны. Их могут расшифровать в ближайшее время, однако понятно даже сейчас, что вирус 2019-nCoV способен к быстрым мутациям.

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Напомним, ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, помогут ли медицинские маски  защититься от смертельного китайского коронавируса 2019-ncov, которым уже заразились тысячи людей по всему миру. По словам эксперта, медицинские маски нужно надевать тем людям, у которых наблюдаются проявления респираторных инфекций. Таким образом, они смогут обезопасить окружающих. А вот здоровым людям медицинские маски ни к чему.

Тем временем китайский врач-эпидемиолог Ли Ланцзюань утверждает, что местные ученые могут закончить разработку вакцины от бушующего в стране коронавируса и доказать ее эффективность в ближайшие три месяца.

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