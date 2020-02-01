Маски на улице не помогут: эксперт объяснила, как не подхватить коронавирус

Ношение медицинских масок на улице – не самое правильное решение, заявила эксперт-вирусолог / Reuters

Правила поведения при респираторных вирусах идентичны и при коронавирусах, заявила микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

Она подчеркнула, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также при непосредственном контакте.

Вместе с тем вирусолог обратила внимание на то, что разные медицинские маски защищают от проникновения возбудителя вируса на разные интервалы времени.

"Обычные из аптеки, в несколько слоев, могут защищать до часа", - уточнила она в интервью на Ukrlife.tv.

Читайте также"Не готовы реагировать": эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в УкраинеЭксперт пояснила, что ношение медицинских масок на улице – это не самое правильное решение, ведь свежий воздух не является условием для поражения коронавирусом слизистой оболочки воздушно-капельным путем.

"Когда человек ходит в маске по улице, особенно в наших условиях (высокой влажности и низкой температуры), он в ней дышит, а это повышает влажность. Повышение влажности приводит к снижению температуры от испарения воды. Таким образом происходит искусственное охлаждение. Поэтому места, куда будет садиться вирус, уже ослаблены таким образом… Реально больше вероятность подхватить вирус. Люди усугубляют состояние, когда ходят по улице в масках", - объяснила микробиолог.

В то же время она добавила, что медицинские маски могут быть эффективны в метро.

"Перед заходом в метро достаете свежую маску и одеваете. При выходе из метро – выбрасываете. Тогда маски могут быть полезны", - рассказала Жолобак.

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Для снижения вероятности заражения она также порекомендовала минимизировать появления в местах массового скопления людей, а также часто мыть руки и промывать слизистую носа.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможностях Украины в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом.