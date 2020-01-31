Известный кардиохирург рассказал, как не заразиться опасным коронавирусом

Тодуров дал важные рекомендации из-за вспышки китайского вируса / Фото: Facebook/C14

Известный кардиохирург, директор Центра сердца Борис Тодуров сообщил, что каждый украинцев может принимать меры для того, чтобы уберечь себя от страшного коронавируса из Китая. В первую очередь, по словам врача, следует избегать мест массового скопления людей.

"Это инфекция, которая передается капельным путем, как и обычный грипп, вирус. Ношение маски, мытье рук, непребывание в местах массового скопления людей. Я думаю, в такие вот периоды, когда идет грипп, и наверняка придет к нам и коронавирус, нужно избежать посещения больших каких-то концертных залов, метро исключить, там тоже много людей, какие-то вот массовые скопление – конечно, это то место, где можно заразиться", -заявил Тодуров в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 31 января.

По словам Тодурова, защитить от заражения коронавирусом могут простые вещи:

частое мытье рук;

ношение маски.

Читайте такжеМаски на улице не помогут: эксперт объяснила, как не подхватить коронавирус

Коронавирус это

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию.

По данным портала gisanddata.maps (по состоянию на утро 31 января), 14 случаев заболевания подтверждено в Таиланде, 12 - в Гонконге, 11 - в Японии, 10 - в Сингапуре, 9 - в Австралии и на Тайване, 8 - в Малайзии, 7 - в Макао, 6 - в Южной Корее и США, 5 - во Франции, 4 - в Германии и ОАЭ, 3 - в Канаде, 2 - Италия и Вьетнам, по одному - в Камбодже, Непале, Финляндии на Шри-Ланке, на Филиппинах и в Индии зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. Отмечается, что общее число зараженных составляет 9776 человек.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.