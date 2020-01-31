Известный кардиохирург рассказал, как не заразиться опасным коронавирусом

Известный кардиохирург рассказал, какие меры стоит принимать, чтобы не заразиться смертельным вирусом из Китая.
Известный кардиохирург, директор Центра сердца Борис Тодуров сообщил, что каждый украинцев может принимать меры для того, чтобы уберечь себя от страшного коронавируса из Китая. В первую очередь, по словам врача, следует избегать мест массового скопления людей.
"Это инфекция, которая передается капельным путем, как и обычный грипп, вирус. Ношение маски, мытье рук, непребывание в местах массового скопления людей. Я думаю, в такие вот периоды, когда идет грипп, и наверняка придет к нам и коронавирус, нужно избежать посещения больших каких-то концертных залов, метро исключить, там тоже много людей, какие-то вот массовые скопление – конечно, это то место, где можно заразиться", -заявил Тодуров в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 31 января.
По словам Тодурова, защитить от заражения коронавирусом могут простые вещи:
- частое мытье рук;
- ношение маски.
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Коронавирус это
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию.
По данным портала gisanddata.maps (по состоянию на утро 31 января), 14 случаев заболевания подтверждено в Таиланде, 12 - в Гонконге, 11 - в Японии, 10 - в Сингапуре, 9 - в Австралии и на Тайване, 8 - в Малайзии, 7 - в Макао, 6 - в Южной Корее и США, 5 - во Франции, 4 - в Германии и ОАЭ, 3 - в Канаде, 2 - Италия и Вьетнам, по одному - в Камбодже, Непале, Финляндии на Шри-Ланке, на Филиппинах и в Индии зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. Отмечается, что общее число зараженных составляет 9776 человек.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.