Обтереть поршень: топ-3 изысканных и любопытных техник минета

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Вряд ли какой мужчина откажется, если его партнерша или супруга предложит побаловать его пенис сложными и интересными техниками минета.

Сексологи составили топ-3 техник орального секса, которые приведут на пик возбуждения любого мужчину.

№1. Горлотрясение. Вся суть в том, что мужчина глубоко проникает пенисом в рот, а партнерша создает вибрацию в горле. Это легко устроить при помощи звука "ммммм" либо сглатывая слюну при минете с быстрыми короткими движениями глоткой.

№2. Жонглирование мячами. Дама берет одно либо оба яичка в рот. Нужно облизывать их, сосать и даже покусывать - но крайне аккуратно. С такой техникой женщина может оттянуть момент оргазма. Когда мужчина приблизится к пику наслаждения, то нужно переходить к стимуляции его мошонки языком.

№3. Ветер перемен. Если дама хочет "пощекотать" возбуждение партнеру, то за несколько мгновений до оргазма можно использовать такой простой способ. Нужно отстраниться и аккуратно подуть на пенис. Мужчина точно получит незабываемые ощущения.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом. До этого в Сети опубликовали женские советы по крутому оральному сексу.