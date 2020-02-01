Апхчи и секс: эксперты рассказали, возможен ли секс при простуде

Секс во время простуды / КП

Когда человек всерьез простужен, то он думает о сексе в последнюю очередь. Тем не менее, если температура ушла, а либидо вернулось, то нужно учитывать несколько нюансов.

Острые респираторные заболевания не распространяются через сам половой акт, но человек легко может заразиться через слюну и пот, рассказывают сексологи.

Стало быть, нужно избегать поцелуев, чихания и кашля. Ну и слишком близко лицом к лицу не стоит находиться.

Самые рискованные в плане заражения во время простуды позы - миссионерская или всадница. Если же партнеры хотят максимально снизить риски заражения, то следует использовать позу по-собачьи, оральный секс или взаимомастурбация.

Если же у одного из пары грипп, то лучше всего пропустить секс - вплоть до выздоровления. Это слишком серьезная болезнь, для того - чтобы рисковать здоровьем другого.

Напомним, ранее ученые пояснили, как постоянный секс спасает от опаснейшей болезни. До этого ученые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексом.