Эпидемия отменяется?: в Канаде вылечили первого больного коронавирусом

Канадские ученые смогли вылечить пациента с жутким недугом / скриншот

Новый коронавирус из Китая в Канаде, похоже, удалось побороть. По информации врачей, им удалось вылечить первого больного пациента.

"Сегодня утром Саннибрук выписал пациента, госпитализированного на прошлой неделе с новым коронавирусом. В течение недели его состояние улучшалось и со временем достигло уровня, когда он больше не нуждался в постоянном медицинском наблюдении", - заявили в госпитале "Саннибрук" в Торонто, передает корреспондент "Укринформ"

В больнице также заявили, что состояние здоровья мужчины медики регулярно будут проверять в домашних условиях.

"Пациент будет находиться в изоляции дома", - рассказали в лечебном учреждении.

Напомним, 26 января в Канаде был зарегистрирован первый подтвержденный случай коронавируса 2019-nCoV у жителя, который вернулся из Уханя, эпицентра вспышки вирусной болезни.

Коронавирус это

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию.

По данным портала gisanddata.maps (по состоянию на утро 31 января), 14 случаев заболевания подтверждено в Таиланде, 12 - в Гонконге, 11 - в Японии, 10 - в Сингапуре, 9 - в Австралии и на Тайване, 8 - в Малайзии, 7 - в Макао, 6 - в Южной Корее и США, 5 - во Франции, 4 - в Германии и ОАЭ, 3 - в Канаде, 2 - Италия и Вьетнам, по одному - в Камбодже, Непале, Финляндии на Шри-Ланке, на Филиппинах и в Индии зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. Отмечается, что общее число зараженных составляет 9776 человек.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Отметим, что по состоянию на 31 января в Украине опасного коронавируса, к счастью, не зарегистрировано.