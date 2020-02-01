Китайский вирус: назван препарат, сдерживающий коронавирус

Коронавирус может сдерживать лекарство Shuanghuanglian Koufuye, пришли к выводу ученые / Reuters

В Китае ученые выяснили, что новый коронавирус 2019-nCoV может сдерживать одно из лекарств китайской медицины - Shuanghuanglian Koufuye.

Свойство лекарства сдерживать вирус в Китае обнаружили ученые из шанхайского фармакологического института академии наук страны и института вирусологии города Ухань, сообщает Синьхуа.

Препарат Shuanghuanglian Koufuye содержит вещества, которые, как считается в китайской медицине, помогают человеку очиститься, способствуют выведению токсинов и устранению жара.

Исследователи выяснили, что лекарство имеет широкие антибактериальные и противовирусные свойства и повышает иммунитет. Препарат проходит клинические испытания.

Напомним, китайские ученые в 2003 году пришли к выводу, что препарат Shuanghuanglian Koufuye эффективен в борьбе с атипичной пневмонией. Исследователи доказали противовирусный эффект препарата.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали новый смертельный вирус, его назвали коронавирус 2019-nCoV. Эпицентр заболевания - город Ухань - закрыт. Китайский вирус уже расширил свои границы, он зарегистрирован в ряде западных стран и уже добрался до России. В Украине коронавирус не диагностирован.

По состоянию на 1 февраля вирус в Китае 2020 подхватил 11 тысяч 791 человек, 259 инфицированных - умерли. В Гонконге создана вакцина от коронавируса, препарат должен пройти испытания.