Съел и в больницу загремел: назван самый вредный фарш

Котлеты лучше не жарить / Instagram

Современный ритм жизни настолько быстрый, а наши будни настолько перегружены всяческими делами и "to do листами", что мы пытаемся многое в нашей жизни упростить и оптимизировать.

Так многие из нас пришли к тому, что мы готовим еду быстро, не особо обращая внимания на то, насколько это полезно.

Многие новоиспеченные жены, которые хотят успеть и с детьми, и с мужем, и на работе, и себе любимой время уделить, рассказывают тонны историй о том, как быстро и много они наготавливают, чтобы хватило на как можно дольше.

Отсюда у нас появилась ментальная привычка быстро кушать. Что сказать, культура поедания пищи у нас только начинает приживаться. Мы бездумно покупаем все, чем захламлены полки супермаркетов, подсознательно надеясь, что какой-то дядя или тетя все проверили, сроки и условия хранения соблюдены, и опасности даже в помине быть не может.

Мы мысленно молимся на продавцов, которые с заботливостью бабушек предлагают нам уже готовый фарш, который может сэкономить нам массу времени – зато накормлено будет все семейство, да еще и на несколько ужинов котлет хватит.

Готовый фарш, конечно, хорошо. Только не всякий фарш – это фарш, ибо то, что туда намололи, может стать не только панацеей для замученной жизнью хозяйки, но и настоящим мучением для тех, кто скушал блюдо из него.

Главред узнал, какой фарш вреден и почему.

Какой фарш самый вредный

Вообще любой магазинный фарш – лотерея, выигрыш в которой маловероятен. Вы должны себе это зарубить на носу и понимать, что сегодня экономите время на приготовление и даже деньги (ведь часто фарт продают по акционной цене), а завтра за это все придется отплатить сполна, и плата будет – здоровьем.

По словам медиков, проконтролировать мясной магазинный фарш вообще невозможно – сколько там жира, вам точно никто не скажет. Вполне может получится, что вы покупаете "жировую бомбу". Но точно знайте одно – чем дешевле фарш, тем больше опасного для здоровья жира в нем, и тем меньше полезного для организма белка. Это правило!

А жир в котлетах – прямой путь к ожирению. Более того, гипертония – яркий признак ожирения от еды. Таким образом, от жирных котлет вы очень быстро придете к гипертонии.

И еще - фарш из свинины или говядины содержит достаточно большое количество холестерина, поэтому он противопоказан людям, страдающим ожирением, кишечными расстройствами, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями суставов.

Почему куриный фарш вреден

Многие хозяйки хвалятся, что готовят котлеты исключительно из полезного куриного фарша. Да, действительно, куриный фарш высокого качества является источником легкоусваиваемого белка, хотина, витаминов группы В, К, РР и Е, и множества микроэлементов.

Но если куриный фарш вошел в ежедневное меню, то знайте: злоупотребление блюдами из куриного фарша может привести к появлению лишнего веса, ухудшить обменные процессы и работу сердечнососудистой системы.

Как правильно выбрать фарш

Мясной фарш должен быть розового оттенка

Мясной фарш не должен быть обветренным

Мясной фарш не должен быть коричневатым – даже если он из телятины, которая сама по себе темнее. Фарш коричневого оттенка "напичкан" патогенными бактериями. Съел и в больницу загремел – вот чем закончится покупка такого фарша, отравлением.

Нельзя покупать фарш замороженный

Ни в коем случае не покупайте фарш в открытых павильонах

Фарш должен приятно пахнуть

Почему нельзя жарить котлеты

Если вы все же любитель котлет, то лучше не жарьте их. Котлеты, которые вы поджарили на растительном масле – становятся ядом замедленного действия. Котлетки нужно отваривать или тушить. И обязательно при приготовлении добавить чеснок и лук – можно в конце.

Наверное, вы уже много раз слышали, но все же повторим: жареные продукты могут существенно повышать риск заболеваний с помощью ключевых показателей, среди которых ожирение, высокое кровяное давление и высокий же уровень холестерина. Ведь, как известно, процесс жарки изменяет качество пищи и в разы увеличивает ее калорийность.

Еще одна опасность жареных котлет – это то, что во время жарки образуется химическое вещество, которое вполне может увеличивать риск возникновения хронических и онкологических заболеваний. Так что, если регулярно питаться жаренными продуктами, есть риск очень серьёзно заболеть.

Как правильно жарить котлеты

Если вы все же будете жарить котлеты вопреки советам медиков, то не нужно их жарить слишком долго. Огромная ошибка многих хозяек, которые говорят, мол, я жарю котлеты подольше, чтобы все бактерии "подохли". Это глупость несусветная! Жарить котлеты (да и тушить, кстати, тоже), не нужно долго. Слишком долгое приготовление убивает сочность, полезные свойства и хороший вкус.

Котлеты жарить под крышкой или без

Запомните, средняя котлета готовится так: обжариваете ее по две минуты с каждой стороны, а потом четыре-пять минут доводите до полной готовности под крышкой. Все – всего девять минут!

Но следите за кровью – прежде, чем вынимать котлету, убедитесь, что в ней нет крови. Если кровь есть, дожарьте котлеты, пока кровь не пропадет.

Крайне важно также то, чтобы вы после жарки остатки масла вылили — ни при каких обстоятельствах не используйте одно и то же масло несколько раз. И еще – после жарки котлет используйте бумажные салфетки, чтобы удалить лишний жир с пищи. Этот совет не забывайте никогда!

И еще - лучше для жарки используйте оливковое масло.

Как долго запекать котлеты в духовке

Если вы хотите котлеты запечь в духовке, то их нужно запекать всего 30 минут. Температура - 180 градусов. При запекании котлеты ни в коем случае не переворачивайте.

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