Кулинарный эксперт назвал зимний заменитель помидоров

Зимой помидоры можно заменить хурмой, сказал Евгений Клопотенко / Главред

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился, что зимой лучше не есть помидоры, их можно заменить хурмой - это "идентичные вещи".

Хурму можно есть с огурцом и пастернаком, рассказал кулинар в эфире Обозревателя.

По словам собеседника, во время готовки стоит использовать не то, к чему привыкли.

"…лучше помидоры не ешьте, ешьте хурму. Идентичные вещи. Например, хурму с огурцом и пастернаком. Звучит странно, но это мой совет…", - посоветовал эксперт.

Клопотенко отметил, что зимой в рацион можно добавить топинамбур, айву и авокадо.

"…Почему бы топинамбур не натереть на терку или порезать кусочками? И просто его есть. Он хрустящий, ароматный и прекрасный. Да, в нем много крахмала. Я и не говорю, что это суперполезно", - сказал он.

Эксперт добавил, что в одном блюде может быть немного топинамбура, немного того, немного другого, и вот в этом и заключается здоровое питание - человек уделяет внимание еде.

"…Айва как яблоко: ее можно запекать, резать, с картошкой… Авокадо, если недорогое, можно купить. В нем много жиров, супер…", - заявил кулинар.

Ранее эксперт по правильному питанию, диетолог Ольга Усенко сообщила, что зимой в рационе обязательно должны быть корнеплоды, цельнозерновая овсянка, супы, мед, брокколи и цветная капуста.