Белковая диета - меню на 14 дней, отзывы экспертов и похудевших

Белковая диета предусматривает исключение из рациона разных "вкусняшек" / УНИАН

Белковая диета для похудения, как можно понять из ее названия, основывается на одном продукте - это белок. Главред составил меню по белковой диете на 14 дней, а также собрал отзывы экспертов и похудевших о такой системе питания.

Белок является строительным материалом для мышц, поэтому при соблюдении такой диеты сохраняется мышечная масса, а уходят лишняя жидкость и жир - именно из-за этого такую диету еще называют "сушка".

Такую диету несложно соблюдать, поскольку она не предусматривает голодания - меню можно сделать достаточно разнообразным, но главное условие - отсутствие разных быстрых углеводов - сахара, вредных "вкусняшек", фруктов с высоким содержанием сахара, выпечки, макарон, хлеба (исключение - цельнозерновой хлеб).

Несложная белковая диета - продукты, о которых придется забыть: простые углеводы

В белковой диете белками заменяют простые (быстрые) углеводы, которые раньше были в рационе и помогли поднабрать жирок.

Белки долго перевариваются - с одной стороны, это плюс, поскольку надолго утоляется чувство голода, а с другой - может возникать чувство тяжести в желудке, а из-за отсутствия быстрых углеводов может ухудшиться настроение и снизиться продуктивность умственного труда.

Чтобы тяжести в желудке не было - необходимо сочетать белок с продуктами, которые содержат много клетчатки (зелень, овсянка, семена льна, бурый рис, цельное зерно, бобовые).

Простая белковая диета - продукты, которые придется есть: вместо простых углеводов стоит употреблять белок и сложные углеводы

Диета на основе белка истощает организм, увеличивается нагрузка на печень и почки, поэтому перед тем, как решиться сбросить лишний вес с ее помощью, стоит посоветоваться с врачом.

Здоровый человек может сидеть на белковой диете 7, 10 или 14 дней. Стоит обратить внимание, что белковая диета на месяц не рассчитана - лучше так долго не сушить свой организм. Режим "сушка" стоит включать не чаще чем раз в 4 месяца.

Чтобы диета пошла на пользу и ушли лишние килограммы, нужно придерживаться нескольких правил:

На 1 кг массы тела необходимо около 1 г белка;

Суточная норма потребления воды рассчитывают по формуле - на 1 кг массы тела - 30 мл воды;

Для снижения веса от базового количества калорий, необходимых в день, нужно вычесть 10-15%.

/ Скриншот с fitseven.ru

/ Скриншот с fitseven.ru

Простая белковая диета для похудения даст намного лучшие результаты, если параллельно интенсивно заниматься спортом. Эксперты советуют уделять внимание не только кардио-тренировкам, но и силовым упражнениям.

Перед тем, как браться за штанги и гантели, посоветуйтесь с тренером - неправильное выполнение упражнений может нанести серьезный вред организму.

Простая белковая диета - что можно есть:

Нежирное мясо и птица (телятина, говядина, баранина, кролик, курица, индейка);

Рыба и морепродукты;

Нежирная молочка;

Несладкие фрукты и овощи;

Крупы, которые прошли минимальную обработку;

Бобовые;

Орехи.

На белковой диете нельзя есть острые и очень соленые блюда - острое пробуждает аппетит, а соль задерживает в организме воду. Также не стоит есть что-либо за три часа до сна.

Есть сложная диета на основе белков - белковая диета Дюкана. Она занимает очень много времени и на первом ее этапе меню очень простое - нежирные белки и овсяные отруби.

Сложная белковая диета Дюкана - меню сначала очень простое

Белковая диета Дюкана - сложная / Скриншот с kleo.ru

Простая или сложная белковая диета для девушек или для мужчин требует сильных нервов и стальной воли - сначала организм будет требовать простых углеводов, возможен упадок сил.

Главное - суметь продержаться на протяжении первых дней, потом будет легче. Еще один коварный этап - выходи из диеты - не стоит сразу же налегать на все то, что раньше было нельзя, иначе - позитивный эффект очень скоро исчезнет.

Простая диета белковая - меню на 7, 10 или 14 дней

Несложная белковая диета - рецепты и рекомендации

Что приготовить - белковая диета - меню на неделю: 1-й день

Завтрак. Овсянка и омлет из белков и отварной курицей с зеленью. Взбейте белки, вылейте на сковороду, а потом уложите сверху кусочки курицы. Потом посыпьте все зеленью.

Овсянка и омлет из белков и отварной курицей с зеленью. Взбейте белки, вылейте на сковороду, а потом уложите сверху кусочки курицы. Потом посыпьте все зеленью. Обед. Отварной рис и запеченная телятина с салатом из моркови и сельдерея. Порежьте морковь и сельдерей тонкими полосками, все перемешайте и взбрызните растительным маслом.

Отварной рис и запеченная телятина с салатом из моркови и сельдерея. Порежьте морковь и сельдерей тонкими полосками, все перемешайте и взбрызните растительным маслом. Полдник. Небольшой кусочек твердого сыра и тост из цельнозернового хлеба.

Небольшой кусочек твердого сыра и тост из цельнозернового хлеба. Ужин. Скумбрия, запеченная в фольге с лимоном и зеленью, и салат из нашинкованной капусты с порезанным огурцом и зеленью.

Что приготовить - белковая диета - меню на каждый день: 2-й день

Завтрак . Гречневая каша, отварная телятина и оливки.

. Гречневая каша, отварная телятина и оливки. Обед. Запеченная куриная грудка, салат - кислая капуста с тонко нарезанным луком, взбрызнутые растительным маслом, и кускус.

Запеченная куриная грудка, салат - кислая капуста с тонко нарезанным луком, взбрызнутые растительным маслом, и кускус. Полдник. Творог с нежирным йогуртом и орехи.

Творог с нежирным йогуртом и орехи. Ужин. Мидии, тушеные в йогурте с чесноком, листья салата и зелень.

Что приготовить - белковая диета на неделю: 3-й день

Завтрак . Вареные яйца с тостом из цельнозернового хлеба.

. Вареные яйца с тостом из цельнозернового хлеба. Обед . Каша из нута и салат из моркови, яблока и сельдерея (все нашинкуйте и взбрызните растительным маслом).

. Каша из нута и салат из моркови, яблока и сельдерея (все нашинкуйте и взбрызните растительным маслом). Полдник . Сырники с йогуртом.

. Сырники с йогуртом. Ужин. Запеченный кабачок и запеченное мясо индейки.

Что приготовить - белковая диета на 7 дней: 4-й день

Завтрак. Рисовая каша на молоке.

Рисовая каша на молоке. Обед. Отварная фасоль, запеченная говядина и салат из пекинской капусты, болгарского перца и зелени - мелко нарежьте ингредиенты, все перемешайте и взбрызните растительным маслом.

Отварная фасоль, запеченная говядина и салат из пекинской капусты, болгарского перца и зелени - мелко нарежьте ингредиенты, все перемешайте и взбрызните растительным маслом. Полдник. Творожная запеканка с йогуртом и орехами.

Творожная запеканка с йогуртом и орехами. Ужин. Креветки, тушеные в йогурте с чесноком, с листьями салата.

Что приготовить - белковая диета для похудения - меню на каждый день: 5-й день

Завтрак. Омлет с твердым сыром (натрите сыр на омлет в конце приготовления), оливки, ломтик авокадо и тост из цельнозернового хлеба.

Омлет с твердым сыром (натрите сыр на омлет в конце приготовления), оливки, ломтик авокадо и тост из цельнозернового хлеба. Обед. Отбейте куриную грудку и приготовьте на пару с овощами - брокколи, перец, кольраби.

Отбейте куриную грудку и приготовьте на пару с овощами - брокколи, перец, кольраби. Полдник. Йогурт и орехи.

Йогурт и орехи. Ужин. Запеченное филе семги и спаржа, приготовленная на пару.

Что приготовить - белковая диета на неделю: 6-й день

Завтрак. Гречневая каша на молоке.

Гречневая каша на молоке. Обед. Приготовленная на пару цветная капуста, отварное мясо индейки и каша из чечевицы.

Приготовленная на пару цветная капуста, отварное мясо индейки и каша из чечевицы. Полдник. Ряженка и орехи.

Ряженка и орехи. Ужин. Запеченное мясо кролика и салат из отварной свеклы и чеснока - натрите свеклу и чеснок на мелкой терке, все взбрызните растительным маслом и перемешайте.

Что приготовить - белковая диета меню на неделю: 7-й день

Завтрак. Отваренные яйца, тост из цельнозернового хлеба и салат из капусты и огурцов.

Отваренные яйца, тост из цельнозернового хлеба и салат из капусты и огурцов. Обед. Отварная курица с рисом и салатом из кислой капусты.

Отварная курица с рисом и салатом из кислой капусты. Полдник. Творог и орехи.

Творог и орехи. Ужин. Мидии и креветки, тушеные с йогуртом, и листья салата.

Простая диета белковая - что можно есть после первых семи дней

Простая белковая диета на 10 дней

Диета белковая - что приготовить на 8-й день

Завтрак. Овсянка с отварной курятиной и салат из моркови и сельдерея.

Овсянка с отварной курятиной и салат из моркови и сельдерея. Обед. Запеченная телятина, гречка и салат из редьки дайкон с йогуртом - натрите редьку на мелкой терке и перемешайте с йогуртом.

Запеченная телятина, гречка и салат из редьки дайкон с йогуртом - натрите редьку на мелкой терке и перемешайте с йогуртом. Полдник. Сырники с йогуртом и орехи.

Сырники с йогуртом и орехи. Ужин. Запеченная красная рыба, листья салата и оливки.

Простая белковая диета на 10 дней: что приготовить на 9-й день

Завтрак. Кускус с молоком.

Кускус с молоком. Обед. Тушеная баранина с рисом и салатом из капусты.

Тушеная баранина с рисом и салатом из капусты. Полдник. Йогурт с несладким фруктом и орехи.

Йогурт с несладким фруктом и орехи. Ужин. Запеченная курятина с приготовленной на пару спаржевой фасолью.

Простая белковая диета на 10 дней: что приготовить на 10-й день

Завтрак. Овсянка на молоке.

Овсянка на молоке. Обед. Тушеная фасоль с отварной курицей и салатом из пекинской капусты.Полдник. Сырники с йогуртом и орехами.

Тушеная фасоль с отварной курицей и салатом из пекинской капусты.Полдник. Сырники с йогуртом и орехами. Ужин. Отварная говядина и салат из отваренной моркови и свеклы - перемешайте овощи и взбрызните растительным маслом.

Простая диета белковая - что можно есть после 10 дней

Простая белковая диета - 14 дней

Диета белковая - что приготовить на 11-й день

Завтрак . Омлет из белков, тост из цельнозернового хлеба, кусочек твердого сыра и оливки.

. Омлет из белков, тост из цельнозернового хлеба, кусочек твердого сыра и оливки. Обед. Тушеное мясо кролика, каша из нута и салат из огурцов, перца и капусты - порежьте овощи и взбрызните растительным маслом.

Тушеное мясо кролика, каша из нута и салат из огурцов, перца и капусты - порежьте овощи и взбрызните растительным маслом. Полдник. Ряженка и орехи.

Ряженка и орехи. Ужин. Скумбрия, запеченная с лимоном, и брокколи, приготовленная на пару.

Простая белковая диета - меню на 14 дней: что приготовить на 12-й день

Завтрак. Гречка с молоком.

Гречка с молоком. Обед. Каша из чечевицы, запеченное мясо индейки и тушеная цветная капуста.

Каша из чечевицы, запеченное мясо индейки и тушеная цветная капуста. Полдник. Творожная запеканка, йогурт и орехи.

Творожная запеканка, йогурт и орехи. Ужин. Отваренные креветки и листья салата и зелень.

Простая белковая диета 14 дней: что приготовить на 13-й день

Завтрак. Овсянка с запеченной телятиной и салат из моркови и сельдерея.

Овсянка с запеченной телятиной и салат из моркови и сельдерея. Обед. Каша из нута, отварная индейка и салат из кислой капусты.

Каша из нута, отварная индейка и салат из кислой капусты. Полдник. Йогурт и орехи.

Йогурт и орехи. Ужин. Запеченная рыба, оливки и листья салата.

Простая белковая диета - меню на 14 дней: что приготовить на 14-й день

Завтрак. Рис с молоком.

Обед. Тушеная фасоль, отварная курятина и салат из пекинской капусты.Полдник. Сырники с йогуртом и орехи.

Ужин. Запеченная индейка и брокколи, приготовленная на пару.

Простая белковая диета - отзывы худеющих, похудевших и экспертов

Простая белковая диета отзывы худеющих

"Очень не хватает сахара и хочется булку", - поделилась Лилия (27 лет).

"На третий день уже не тянет на мучное", - сказала Анастасия (28 лет).

"Желудку тяжеловато, да и настроение не очень", - утверждает Ольга (30 лет).

Простая белковая диета - отзывы похудевших

"Ушли ушки на бедрах и живот", - похвасталась Наталия (34 года).

" Чувствую себя энергичнее. Отчетливо виден рельеф", - рассказал Дмитрий (29 лет).

"Больше нет второго подбородка", - сказала Виктория (39 лет).

Простая белковая диета - отзывы экспертов

"…Плюсы диеты - чувство сытости и быстрый результат по снижению веса. Минусы - обвисание кожи из-за резкого похудения, проблемы с почками из-за повышенного содержания продуктов распада белка (образование камней и воспаление мочевыводящих путей); запоры, если человек ест мало клетчатки и повышенный холестерин из-за употребления жирного мяса", - приводи слова диетолога-консультанта, тренера по питанию Дилары Ахметовой Комсомольская правда.

"…Важно помнить, что любая диета временная и после отказа от нее вес снова возвращается. Безусловно, белковая пища полезна, она содержит незаменимые аминокислоты, которые являются строительным материалом для организма. Но от избыточного потребления белка в первую очередь страдают почки и печень", - сообщала диетолог Елена Кален.

"Диета Дюкана основана именно на том, что в первой фазе едят белки. Действительно от белковой диеты очень сильно худеешь. Но больше, чем два дня белковой диеты - это уже травма для здоровья", - говорила во время чата на ГолосUA фитнес-тренер Анита Луценко.