Белковая диета - меню на 14 дней, отзывы экспертов и похудевших

Простая диета белковая может "ударить" по здоровью, поэтому ее нельзя долго придерживаться.
Белковая диета для похудения, как можно понять из ее названия, основывается на одном продукте - это белок. Главред составил меню по белковой диете на 14 дней, а также собрал отзывы экспертов и похудевших о такой системе питания.
Белок является строительным материалом для мышц, поэтому при соблюдении такой диеты сохраняется мышечная масса, а уходят лишняя жидкость и жир - именно из-за этого такую диету еще называют "сушка".
Такую диету несложно соблюдать, поскольку она не предусматривает голодания - меню можно сделать достаточно разнообразным, но главное условие - отсутствие разных быстрых углеводов - сахара, вредных "вкусняшек", фруктов с высоким содержанием сахара, выпечки, макарон, хлеба (исключение - цельнозерновой хлеб).
Несложная белковая диета - продукты, о которых придется забыть: простые углеводы
В белковой диете белками заменяют простые (быстрые) углеводы, которые раньше были в рационе и помогли поднабрать жирок.
Белки долго перевариваются - с одной стороны, это плюс, поскольку надолго утоляется чувство голода, а с другой - может возникать чувство тяжести в желудке, а из-за отсутствия быстрых углеводов может ухудшиться настроение и снизиться продуктивность умственного труда.
Чтобы тяжести в желудке не было - необходимо сочетать белок с продуктами, которые содержат много клетчатки (зелень, овсянка, семена льна, бурый рис, цельное зерно, бобовые).
Простая белковая диета - продукты, которые придется есть: вместо простых углеводов стоит употреблять белок и сложные углеводы
Диета на основе белка истощает организм, увеличивается нагрузка на печень и почки, поэтому перед тем, как решиться сбросить лишний вес с ее помощью, стоит посоветоваться с врачом.
Здоровый человек может сидеть на белковой диете 7, 10 или 14 дней. Стоит обратить внимание, что белковая диета на месяц не рассчитана - лучше так долго не сушить свой организм. Режим "сушка" стоит включать не чаще чем раз в 4 месяца.
Чтобы диета пошла на пользу и ушли лишние килограммы, нужно придерживаться нескольких правил:
На 1 кг массы тела необходимо около 1 г белка;
Суточная норма потребления воды рассчитывают по формуле - на 1 кг массы тела - 30 мл воды;
Для снижения веса от базового количества калорий, необходимых в день, нужно вычесть 10-15%.
Простая белковая диета для похудения даст намного лучшие результаты, если параллельно интенсивно заниматься спортом. Эксперты советуют уделять внимание не только кардио-тренировкам, но и силовым упражнениям.
Перед тем, как браться за штанги и гантели, посоветуйтесь с тренером - неправильное выполнение упражнений может нанести серьезный вред организму.
Простая белковая диета - что можно есть:
- Нежирное мясо и птица (телятина, говядина, баранина, кролик, курица, индейка);
- Рыба и морепродукты;
- Нежирная молочка;
- Несладкие фрукты и овощи;
- Крупы, которые прошли минимальную обработку;
- Бобовые;
- Орехи.
На белковой диете нельзя есть острые и очень соленые блюда - острое пробуждает аппетит, а соль задерживает в организме воду. Также не стоит есть что-либо за три часа до сна.
Есть сложная диета на основе белков - белковая диета Дюкана. Она занимает очень много времени и на первом ее этапе меню очень простое - нежирные белки и овсяные отруби.
Сложная белковая диета Дюкана - меню сначала очень простое
Простая или сложная белковая диета для девушек или для мужчин требует сильных нервов и стальной воли - сначала организм будет требовать простых углеводов, возможен упадок сил.
Главное - суметь продержаться на протяжении первых дней, потом будет легче. Еще один коварный этап - выходи из диеты - не стоит сразу же налегать на все то, что раньше было нельзя, иначе - позитивный эффект очень скоро исчезнет.
Простая диета белковая - меню на 7, 10 или 14 дней
Несложная белковая диета - рецепты и рекомендации
Что приготовить - белковая диета - меню на неделю: 1-й день
- Завтрак. Овсянка и омлет из белков и отварной курицей с зеленью. Взбейте белки, вылейте на сковороду, а потом уложите сверху кусочки курицы. Потом посыпьте все зеленью.
- Обед. Отварной рис и запеченная телятина с салатом из моркови и сельдерея. Порежьте морковь и сельдерей тонкими полосками, все перемешайте и взбрызните растительным маслом.
- Полдник. Небольшой кусочек твердого сыра и тост из цельнозернового хлеба.
- Ужин. Скумбрия, запеченная в фольге с лимоном и зеленью, и салат из нашинкованной капусты с порезанным огурцом и зеленью.
Что приготовить - белковая диета - меню на каждый день: 2-й день
- Завтрак. Гречневая каша, отварная телятина и оливки.
- Обед. Запеченная куриная грудка, салат - кислая капуста с тонко нарезанным луком, взбрызнутые растительным маслом, и кускус.
- Полдник. Творог с нежирным йогуртом и орехи.
- Ужин. Мидии, тушеные в йогурте с чесноком, листья салата и зелень.
Что приготовить - белковая диета на неделю: 3-й день
- Завтрак. Вареные яйца с тостом из цельнозернового хлеба.
- Обед. Каша из нута и салат из моркови, яблока и сельдерея (все нашинкуйте и взбрызните растительным маслом).
- Полдник. Сырники с йогуртом.
- Ужин. Запеченный кабачок и запеченное мясо индейки.
Что приготовить - белковая диета на 7 дней: 4-й день
- Завтрак. Рисовая каша на молоке.
- Обед. Отварная фасоль, запеченная говядина и салат из пекинской капусты, болгарского перца и зелени - мелко нарежьте ингредиенты, все перемешайте и взбрызните растительным маслом.
- Полдник. Творожная запеканка с йогуртом и орехами.
- Ужин. Креветки, тушеные в йогурте с чесноком, с листьями салата.
Что приготовить - белковая диета для похудения - меню на каждый день: 5-й день
- Завтрак. Омлет с твердым сыром (натрите сыр на омлет в конце приготовления), оливки, ломтик авокадо и тост из цельнозернового хлеба.
- Обед. Отбейте куриную грудку и приготовьте на пару с овощами - брокколи, перец, кольраби.
- Полдник. Йогурт и орехи.
- Ужин. Запеченное филе семги и спаржа, приготовленная на пару.
Что приготовить - белковая диета на неделю: 6-й день
- Завтрак. Гречневая каша на молоке.
- Обед. Приготовленная на пару цветная капуста, отварное мясо индейки и каша из чечевицы.
- Полдник. Ряженка и орехи.
- Ужин. Запеченное мясо кролика и салат из отварной свеклы и чеснока - натрите свеклу и чеснок на мелкой терке, все взбрызните растительным маслом и перемешайте.
Что приготовить - белковая диета меню на неделю: 7-й день
- Завтрак. Отваренные яйца, тост из цельнозернового хлеба и салат из капусты и огурцов.
- Обед. Отварная курица с рисом и салатом из кислой капусты.
- Полдник. Творог и орехи.
- Ужин. Мидии и креветки, тушеные с йогуртом, и листья салата.
Простая диета белковая - что можно есть после первых семи дней
Простая белковая диета на 10 дней
Диета белковая - что приготовить на 8-й день
- Завтрак. Овсянка с отварной курятиной и салат из моркови и сельдерея.
- Обед. Запеченная телятина, гречка и салат из редьки дайкон с йогуртом - натрите редьку на мелкой терке и перемешайте с йогуртом.
- Полдник. Сырники с йогуртом и орехи.
- Ужин. Запеченная красная рыба, листья салата и оливки.
Простая белковая диета на 10 дней: что приготовить на 9-й день
- Завтрак. Кускус с молоком.
- Обед. Тушеная баранина с рисом и салатом из капусты.
- Полдник. Йогурт с несладким фруктом и орехи.
- Ужин. Запеченная курятина с приготовленной на пару спаржевой фасолью.
Простая белковая диета на 10 дней: что приготовить на 10-й день
- Завтрак. Овсянка на молоке.
- Обед. Тушеная фасоль с отварной курицей и салатом из пекинской капусты.Полдник. Сырники с йогуртом и орехами.
- Ужин. Отварная говядина и салат из отваренной моркови и свеклы - перемешайте овощи и взбрызните растительным маслом.
Простая диета белковая - что можно есть после 10 дней
Простая белковая диета - 14 дней
Диета белковая - что приготовить на 11-й день
- Завтрак. Омлет из белков, тост из цельнозернового хлеба, кусочек твердого сыра и оливки.
- Обед. Тушеное мясо кролика, каша из нута и салат из огурцов, перца и капусты - порежьте овощи и взбрызните растительным маслом.
- Полдник. Ряженка и орехи.
- Ужин. Скумбрия, запеченная с лимоном, и брокколи, приготовленная на пару.
Простая белковая диета - меню на 14 дней: что приготовить на 12-й день
- Завтрак. Гречка с молоком.
- Обед. Каша из чечевицы, запеченное мясо индейки и тушеная цветная капуста.
- Полдник. Творожная запеканка, йогурт и орехи.
- Ужин. Отваренные креветки и листья салата и зелень.
Простая белковая диета 14 дней: что приготовить на 13-й день
- Завтрак. Овсянка с запеченной телятиной и салат из моркови и сельдерея.
- Обед. Каша из нута, отварная индейка и салат из кислой капусты.
- Полдник. Йогурт и орехи.
- Ужин. Запеченная рыба, оливки и листья салата.
Простая белковая диета - меню на 14 дней: что приготовить на 14-й день
Завтрак. Рис с молоком.
Обед. Тушеная фасоль, отварная курятина и салат из пекинской капусты.Полдник. Сырники с йогуртом и орехи.
Ужин. Запеченная индейка и брокколи, приготовленная на пару.
Простая белковая диета - отзывы худеющих, похудевших и экспертов
Простая белковая диета отзывы худеющих
"Очень не хватает сахара и хочется булку", - поделилась Лилия (27 лет).
"На третий день уже не тянет на мучное", - сказала Анастасия (28 лет).
"Желудку тяжеловато, да и настроение не очень", - утверждает Ольга (30 лет).
Простая белковая диета - отзывы похудевших
"Ушли ушки на бедрах и живот", - похвасталась Наталия (34 года).
" Чувствую себя энергичнее. Отчетливо виден рельеф", - рассказал Дмитрий (29 лет).
"Больше нет второго подбородка", - сказала Виктория (39 лет).
Простая белковая диета - отзывы экспертов
"…Плюсы диеты - чувство сытости и быстрый результат по снижению веса. Минусы - обвисание кожи из-за резкого похудения, проблемы с почками из-за повышенного содержания продуктов распада белка (образование камней и воспаление мочевыводящих путей); запоры, если человек ест мало клетчатки и повышенный холестерин из-за употребления жирного мяса", - приводи слова диетолога-консультанта, тренера по питанию Дилары Ахметовой Комсомольская правда.
"…Важно помнить, что любая диета временная и после отказа от нее вес снова возвращается. Безусловно, белковая пища полезна, она содержит незаменимые аминокислоты, которые являются строительным материалом для организма. Но от избыточного потребления белка в первую очередь страдают почки и печень", - сообщала диетолог Елена Кален.
"Диета Дюкана основана именно на том, что в первой фазе едят белки. Действительно от белковой диеты очень сильно худеешь. Но больше, чем два дня белковой диеты - это уже травма для здоровья", - говорила во время чата на ГолосUA фитнес-тренер Анита Луценко.