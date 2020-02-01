Посылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасаться

Получающие посылки из Китая не рискуют заразиться nCoV.
Коронавирусы не способны долго выживать на предметах или документах, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
"Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты", — сказано в сообщении ВОЗ в Twitter.
Кроме того, в ВОЗ также добавили, что от коронавируса пока нет ни лекарства, ни вакцины, а лечение антибиотиками не помогает ни от вирусов вообще, ни от коронавируса в частности.
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Напомним, ранее в ВОЗ оценили шансы Украины в борьбе с коронавирусом.
Кроме того, эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине.