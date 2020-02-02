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Скушал и жир на себя обрушил: назван очень вредный хлеб

2 февраля 2020, 10:53

Не нужно быть специалистом, чтобы понять – если дрожжи состоят из более чем 50 ингредиентов, то вряд ли они добавят вам здоровья. Одна сплошная химия!

Назван хлеб, на который следует наложить табу / Instagram

Когда в доме заканчивается хлеб, чаще всего сразу бежим восполнять запасы – потому что без хлеба всегда кажется, что нечего есть. Ведь многие из нас привыкли с хлебом кушать почти все – и первое, и второе, и даже десерт – варенье на хлеб или хлеб с маслом и сыром к чаю.

Некоторые объясняют это привычкой и тем, что детство было голодным, и хлеб позволял чувствовать себя сытыми.

Сегодня люди стараются немного отдалиться от хлеба и зависимости о него. В то же время в хлебных отделах магазинов и возле киосков по продаже хлеба всегда многолюдно. Правда, и хлеб стал другим. При этом в ассортименте можно заблудиться.

Честно говоря, порой стоишь и долго думаешь – какой хлеб взять. Пытаешься прислушаться к себе и учуять потребность в белом, сером или черном хлебе – согласитесь, у каждого хлеба свой вкус, и повторяться не всегда есть желание.

Но сегодня важно ориентироваться не на желание, а на пользу и вред, которую может принести тот или иной хлеб. Среди огромного выбора хлеба не только легко заблудиться, но и получить бонус в виде болезни.

Главред узнал, какой хлеб опасен для здоровья, почему и где выход.

Почему белый хлеб опасный

Белый хлеб и горы аппетитных булочек манят и завораживают вкусным запахом. Но от покупки в данном случае лучше отказаться и установить табу навсегда. Вкусные белые булочки пекут из рафинированной муки высшего сорта. Пшеница, скажете вы, полезна. Но мука для белого хлеба и булок лишена пищевых волокон и зародышевой части, содержащей витамины. В сухом остатке вы получите вместе с кусочком хлеба только крахмал, который состоит из молекул сахара. Таким образом вы съедаете хлеб, который молниеносно повышает уровень сахара в крови, аппетит при этом усиливается, ну а жир – наслаивается. Получается, что хлеб белый скушал – и жир на себя обрушил.

Помимо крахмала, в хлеб и булочки добавляют ферментные препараты, эмульгаторы, органические кислоты, ароматические и вкусовые добавки и даже консерванты. Будете удивлены, но все ради увеличения срока хранения. Кстати, вы не замечали, что на хлебе редко появляется плесень – как раньше. Сейчас хлеб чернеет и обрастает мхом.

В принципе, вполне логично, что хлеб "напичкан" всякой химией, ведь вряд ли булочки будут мягкими и аппетитными долго?! А срок хранения производители заявляют порой ошеломляющий.

И еще – белый хлеб вообще не дает организму никакой энергии. Это "пустой выхлоп", который прилипает на талии и боках.

Чем опасна пшеница

Вы, как взрослые люди, должны отдавать себе отчет в том, что пшеница, с которой получается мука сегодня, кардинально отличается от той, которую выращивали наши предки. Сейчас в любом случае все сорта пшеницы мутированы - все ради повышения урожайности и выносливости. Урожайность – это хорошо, но потом это все заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

Кстати, глютена, или клейковины, в современной пшенице тоже в разы больше, чем в пшенице из прошлого века. Так вот, этот глютен – безумно вредный "товарищ", ведь он достаточно липкий, и мешает усваивать питательные вещества, ворсинки кишечника разглаживаются и плохо переваренная пища превращается в пастообразное вещество, которое раздражает слизистую оболочку тонкого кишечника.

Эксперты отмечают, что если убрать современную пшеницу из рациона – тогда вы точно можете избежать рака кишечника, синдрома раздраженного кишечника, инсульта, катаракты, беспричинной усталости, проблем с кожей и даже депрессии.

Медики говорят, что мы часто не замечаем, что у нас непереносимость глютена, продолжаем кушать хлеб, и понять не можем, откуда у нас ухудшается самочувствие. Если возникают беспричинные головные боли и настроение ужасное – это первые "маячки", которые сообщают вам о том, что хлеб, который вы едите – вредный.

Чем опасны дрожжи

Не нужно быть специалистом, чтобы понять – если дрожжи состоят из более чем 50 ингредиентов, то вряд ли они добавят вам здоровья. Одна сплошная химия, которая должна позволить тесту быстро "подняться".

Запомните: современные дрожжи не подвластны температурам – они не разрушаются ни во время выпечки, ни в желудке человека. Вот так самовольно вы добавляете яда в организм, которые медленно убивают микрофлору кишечника. Вот так появляется дисбактериоз.

Чем опасен разрыхлитель теста

Как вы думаете, много пользы ваш организм получит от порошочка, который должен сделать хлеб пышным, красивым и не черствеющим?

Оцените: в состав которого входят дигидрофосфат натрия, гидрокарбонат натрия, дигидропирофосфат натрия и другие пугающие названия. К слову, чрезмерное использование фосфатов приводит к нарушению баланса в организме между кальцием и фосфором.

Черный хлеб вред и польза

Если белый хлеб и всевозможные булочки – это то, что стоило бы запретить, то черный (ржаной) хлеб помимо минусов имеет и плюсы

Чем полезен черный хлеб

В ржаном хлебе больше твёрдых волокон, которые не перевариваются – это так называемая клетчатка, которая улучшает всасывание пищи и нормализует работу пищеварительного тракта.

Черный хлеб менее калорийный, чем белый. Скажем, 100 грамм ржаного хлеба - 174 килокалории, а 100 грамм белого - 250 килокалорий..

В черном хлебе можно найти витамины и аминокислоты – во время обработки, в ржаной мук еони остаются.

Чем вреден черный хлеб

Черный хлеб тяжелее переваривается, что нагружает желудок, он кисловат, что крайне не подходит людям с язвой желудка, и черный хлеб может вызывать изжогу.

Читайте такжеНазван самый опасный борщ и почему важна сметанаНапомним, ранее сообщалось, любой магазинный фарш – лотерея, выигрыш в которой маловероятен. Вы должны себе это зарубить на носу и понимать, что сегодня экономите время на приготовление и даже деньги (ведь часто фарт продают по акционной цене), а завтра за это все придется отплатить сполна, и плата будет – здоровьем

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