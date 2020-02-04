Эксперт показала супер упражнения для тренировки ягодиц дома

При выполнении комплекса упражнений будут работать не только ягодицы, но и внутренняя и внешняя стороны бёдра.
Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович показала эффективную тренировку на ягодицы, которую легко можно сделать в домашних условиях. При этом для выполнения упражнений понадобится лишь резинка для фитнеса.
Тренировка на ягодицы дома
При выполнении данного комплекса упражнений будут работать не только ягодицы, но и внутренняя и внешняя стороны бёдра. Все упражнения выполняются одно за другим с перерывам в 30 секунд. Время для отдыха и восстановления дыхания - 1-1,5 минуты. Для эффективности тренировки для ягодиц нужно выполнить 5-7 кругов упражнений.
Тренировка на ягодицы – упражнение №1
Сесть на какую-то поверхность, ноги поднять параллельно полу. Разводить ноги в стороны, при этом они должны быть ровными. Носочки тянуть вперед. Выполнить 20-25 повторений.
Тренировка на ягодицы – упражнение №2
Сидя на поверхности, упереться руками назад. На ноги в район коленей надеть фитнес-резинку. Ноги раздвигать в стороны, при этом важно прочувствовать ягодицы и внешнюю часть бёдра. Выполнить 25-30 повторений.
Тренировка на ягодицы – упражнение №3
Упереться руками в какую-либо поверхность, делать махи назад 20-25 раз. Спина должна быть прямой. Нога ровная и напряжена. Носочек тянуть вперёд. Такое же упражнение выполнить и на другую ногу.
Тренировка на ягодицы – упражнение №4
Упереться руками о стену. Делать махи в сторону 20-25 раз. Нога должна быть ровной. Такое же упражнение выполнить и на вторую ногу.
Тренировка на ягодицы – упражнение №5
При выполнении этого упражнения подключаются ягодицы. Нужно стать на колени, подложив под них что-то мягкое. Руками упереться в какую-либо поверхность. Выполнять махи полусогнутой ногой - 20-25 повторений на каждую ногу.
Напомним, ранее диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения и рассказала, как похудеть при большом весе.
Тренировка на ягодицы дома - видео
ТРЕНИРОВКА НА ЯГОДИЦЫ? так же работает внутренняя и внешняя часть бёдра ⠀ Ура. С сегодняшнего дня возвращаю тренировки в ленту?? Вдохновение посетило? ⠀ ✔️Ставь мне лайк и конечно же сохраняй ✔️Пиши в комментариях какую тренировку хочешь следующую? ⠀ Поехали? ⠀ Все упражнения делаем одно за другим с перерывам в 30 сек. Отдыхаем 1-1,5 мн. Восстанавливаем дыхание. И повторяемся таких 5-7 кругов⚡️ ⠀ ? 20-25 повторений. Ноги ровные. Напряжены. Носочки тянем вперёд. ⠀ ? 25-30 повторений. Пытаемся прочувствовать ягодицы и внешнюю часть бёдра. Там где ямочки. ⠀ ? 20-25 повторений на каждую ногу. Нога ровная и напряжена. Носочек тянем вперёд. Спина ровная. ⠀ ? 20-25 повторений на каждую ногу. Нога ровная и напряжена. ⠀ ? 20-25 повторений. Включаем ягодицы. ⠀ Какая у тебя самая проблемная зона? Что хочешь проработать?? ПИШИ? и я подготовлю подробную инструкцию с тренировкой?? ⠀ #кайданович_спорт #тренировкидома #тренировкаягодиц