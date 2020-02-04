  1. Главная
  3. Здоровье

Эксперт показала супер упражнения для тренировки ягодиц дома

4 февраля 2020, 04:17

При выполнении комплекса упражнений будут работать не только ягодицы, но и внутренняя и внешняя стороны бёдра.

Ирина Кайданович
Ирина Кайданович / Фото instagram.com/ira.kaidanovich

Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович показала эффективную тренировку на ягодицы, которую легко можно сделать в домашних условиях. При этом для выполнения упражнений понадобится лишь резинка для фитнеса.

Тренировка на ягодицы дома

При выполнении данного комплекса упражнений будут работать не только ягодицы, но и внутренняя и внешняя стороны бёдра. Все упражнения выполняются одно за другим с перерывам в 30 секунд. Время для отдыха и восстановления дыхания - 1-1,5 минуты. Для эффективности тренировки для ягодиц нужно выполнить 5-7 кругов упражнений.

Тренировка на ягодицы – упражнение №1

Сесть на какую-то поверхность, ноги поднять параллельно полу. Разводить ноги в стороны, при этом они должны быть ровными. Носочки тянуть вперед. Выполнить 20-25 повторений.

Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №2

Сидя на поверхности, упереться руками назад. На ноги в район коленей надеть фитнес-резинку. Ноги раздвигать в стороны, при этом важно прочувствовать ягодицы и внешнюю часть бёдра. Выполнить 25-30 повторений.

Скриншот/ instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №3

Упереться руками в какую-либо поверхность, делать махи назад 20-25 раз. Спина должна быть прямой. Нога ровная и напряжена. Носочек тянуть вперёд. Такое же упражнение выполнить и на другую ногу.

Скриншот
Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №4

Упереться руками о стену.  Делать махи в сторону 20-25 раз. Нога должна быть ровной. Такое же упражнение выполнить и на вторую ногу.

Скриншот
Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №5

При выполнении этого упражнения подключаются ягодицы. Нужно стать на колени, подложив под них что-то мягкое. Руками упереться в какую-либо поверхность. Выполнять махи полусогнутой ногой - 20-25 повторений на каждую ногу.

Скриншот
Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Напомним, ранее диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения и рассказала, как похудеть при большом весе

Тренировка на ягодицы дома - видео 

ТРЕНИРОВКА НА ЯГОДИЦЫ? так же работает внутренняя и внешняя часть бёдра ⠀ Ура. С сегодняшнего дня возвращаю тренировки в ленту?? Вдохновение посетило? ⠀ ✔️Ставь мне лайк и конечно же сохраняй ✔️Пиши в комментариях какую тренировку хочешь следующую? ⠀ Поехали? ⠀ Все упражнения делаем одно за другим с перерывам в 30 сек. Отдыхаем 1-1,5 мн. Восстанавливаем дыхание. И повторяемся таких 5-7 кругов⚡️ ⠀ ? 20-25 повторений. Ноги ровные. Напряжены. Носочки тянем вперёд. ⠀ ? 25-30 повторений. Пытаемся прочувствовать ягодицы и внешнюю часть бёдра. Там где ямочки. ⠀ ? 20-25 повторений на каждую ногу. Нога ровная и напряжена. Носочек тянем вперёд. Спина ровная. ⠀ ? 20-25 повторений на каждую ногу. Нога ровная и напряжена. ⠀ ? 20-25 повторений. Включаем ягодицы. ⠀ Какая у тебя самая проблемная зона? Что хочешь проработать?? ПИШИ? и я подготовлю подробную инструкцию с тренировкой?? ⠀ #кайданович_спорт #тренировкидома #тренировкаягодиц

Публикация от Irina Kaidanovich ? (@ira.kaidanovich)

тренировка упражнения новости Украины Ирина Кайданович тренировка на ягодицы резинка для фитнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт показала супер упражнения для тренировки ягодиц дома». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:17
Эксперт показала супер упражнения для тренировки ягодиц дома
03:40
Рюмка и кровать: эксперт рассказала, как правильно заниматься сексом пьяными
03:03
СМИ узнали о работе помощника Путина по Украине Видео
02:39
"Превратить жизнь оккупантов в ад": в СНБО рассказали, как предотвратить вторжение РФ
01:48
Шоссе в зад: топ-3 правил, гарантирующих хороший анальный секс
01:05
Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку
00:49
Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки
00:19
4 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Тимофеев день
00:02
Пугающие цифры: обнародована свежая сводка о ситуации с коронавирусом
03 февраля, понедельник
23:55
Эксперт рассказал, как коронавирус заражает все больше людей
23:38
Дело об убийстве Шеремета: у Рябошапки приняли важное решение
23:20
В Киеве загадочно вспыхнула электричка, опубликованы фото с места ЧП Фото
22:53
Жуткий коронавирус: ВОЗ начала решительную борьбу с фейками
22:40
Модные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фото Фото
22:20
Приватизация Нафтогаза и Укрпочты: Кабмин внес в Раду важный законопроект
22:20
Аналитики рассказали, что будет твориться с курсом доллара в феврале
21:41
"Детей увозят автобусами": в Крыму свирепствует жуткая эпидемия, оккупанты скрывают
21:35
Шикарная блондинка-порнозвезда поделилась сексуальными фото Фото
21:09
Убийство Шеремета: суд не поверил Кузьменко и оставил ее под стражей
21:04
Украинцам разрешили растамаживать евробляхи он-лайн - как это работает
21:03
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление" Видео
21:01
Мадонна Рождение легенды: где и когда в Киеве состоится новый показ байоптика Видео
20:40
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
20:30
Найгірша подруга 1 и 2 серия смотреть онлайн 03-02-2020 Видео
20:20
Может разбиться в любой момент: с пассажирским самолетом в небе произошло ЧП
20:16
"Решить досрочными выборами": эксперт рассказал, когда ждать отставки Гончарука
20:00
"Мы были терпеливы": Эрдоган жестко прошелся по действиям России в Идлибе
19:53
Срезать герб СССР: преемник Вятровича рассказал о судьбе знаменитого монумента в Киеве
19:44
"Наркомания, сисям обидно": Экс-Серебро показала голую грудь покуривая сигарету с пивом
19:31
Беспощадный коронавирус: названы сроки эвакуации украинцев из Китая
19:25
Розовый маникюр 2020 – жемчужный маникюр, нежный френч и хищный принт фото Фото
19:16
"Х*йло застрелится теперь": Эрдоган пообещал жилье крымским татарам Видео
18:55
Подозрение на коронавирус: украинцам пообещали спасительные тест-системы
18:30
Изгнание из фракции или выговор: в Слуге народа решили судьбу оскандалившегося Брагара
18:16
"Очень большой список": Зеленский рассказал о новом обмене пленными
18:07
"Ситуация высосана из пальца": Брагар попытался отбелиться за совет продать собаку
18:00
В России Эрдогана записали в "бандеровцы" Видео
17:45
"Вражда и грех": Епифаний предъявил претензии РПЦ
17:42
"Обидела социолога, перепутала фамилии": Богуцкая дважды прокололась в Сети
17:37
"Просто западло": стало известно, сколько украинцев разговаривают дома по-русски
17:23
Адский прогноз с метелями и заносами: украинцев предупредили о коллапсе на дорогах
17:22
Анастасию Приходько изгнали из Лувра - что случилось на самом деле Видео
17:03
Диетолог вступилась за сахар: сколько можно съесть Видео
16:59
В Украине хотят создать частную военную компанию из ветеранов АТО
16:53
"Всю мощь президента": Шокин проккоментировал скандальное заявление Керри
16:47
"Ох*ели, конченые уе*ки": охрана Гончарука устроила потасовку с журналистом Видео
16:36
Макрон в Польше заявил, что он не наивный
16:33
Зеленский подписал важный законопроект: в чем суть
16:25
В Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана
16:11
Удовольствие получил и к врачу зачастил: назван самый опасный завтрак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять