Эксперт показала супер упражнения для тренировки ягодиц дома

Ирина Кайданович / Фото instagram.com/ira.kaidanovich

Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович показала эффективную тренировку на ягодицы, которую легко можно сделать в домашних условиях. При этом для выполнения упражнений понадобится лишь резинка для фитнеса.

Тренировка на ягодицы дома

При выполнении данного комплекса упражнений будут работать не только ягодицы, но и внутренняя и внешняя стороны бёдра. Все упражнения выполняются одно за другим с перерывам в 30 секунд. Время для отдыха и восстановления дыхания - 1-1,5 минуты. Для эффективности тренировки для ягодиц нужно выполнить 5-7 кругов упражнений.

Тренировка на ягодицы – упражнение №1

Сесть на какую-то поверхность, ноги поднять параллельно полу. Разводить ноги в стороны, при этом они должны быть ровными. Носочки тянуть вперед. Выполнить 20-25 повторений.

Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №2

Сидя на поверхности, упереться руками назад. На ноги в район коленей надеть фитнес-резинку. Ноги раздвигать в стороны, при этом важно прочувствовать ягодицы и внешнюю часть бёдра. Выполнить 25-30 повторений.

Скриншот/ instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №3

Упереться руками в какую-либо поверхность, делать махи назад 20-25 раз. Спина должна быть прямой. Нога ровная и напряжена. Носочек тянуть вперёд. Такое же упражнение выполнить и на другую ногу.

Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №4

Упереться руками о стену. Делать махи в сторону 20-25 раз. Нога должна быть ровной. Такое же упражнение выполнить и на вторую ногу.

Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

Тренировка на ягодицы – упражнение №5

При выполнении этого упражнения подключаются ягодицы. Нужно стать на колени, подложив под них что-то мягкое. Руками упереться в какую-либо поверхность. Выполнять махи полусогнутой ногой - 20-25 повторений на каждую ногу.

Скриншот / instagram.com/ira.kaidanovich

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Тренировка на ягодицы дома - видео