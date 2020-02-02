Вакцина или сыворотка: эксперт рассказала, как бороться с коронавирусом

Эксперт рассказала, как бороться с коронавирусом

Применение вакцин, при борьбе с коронавирусом, требует определенного времени для формирования адекватного иммунного ответа организма, заявила микробиолог и вирусолог, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

"Минимум три-четыре недели для того, чтобы количество антител, способных защитить нас от вируса после вакцинации, появилось в сыворотке крови", - подчеркнула она в интервью на Ukrlife.tv.

Вирусолог отметила, что применение сыворотки позволяет сформировать пассивный иммунитет.

"Это искусственно сформированный иммунитет в организме без иммунологической памяти. Вводя сыворотку, мы защищаем организм на 3-4 недели от возможности заболеть. Это дает возможность организму вырабатывать антитела и защищаться", - пояснила она.

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В то же время микробиолог предупредила, что применение сыворотки имеет ряд побочных эффектов.

"Ее можно вводить только в условиях стационара, потому что разные организмы реагируют по-разному – может быть аллергия", - добавила Жолобак.

Напомним, ранее Жолобак объяснила, как не подхватить коронавирус.