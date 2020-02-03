Как вылечиться от коронавируса: в Таиланде нашли успешный метод

Коронавирус из Китая уже заразил более 17 тысяч человек/ Фото Reuters

Медику из Бангкока удалось найти способ эффективного лечения от смертельного коронавируса, который уже унес жизни 362 человек, заразились более 17 тысяч людей. Оказалось, что избавиться от хвори может помочь сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа.

В Министерстве здравоохранения Таиланда рассказали о 71-летней пациентке из Китая, лечением которой занимался медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич, передает CNN. Женщину лечили комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, который предназначен для лечения гриппа.

В течение 48 часов результат теста на коронавирус изменился с положительного на негативный. Кроме того, лабораторный тест показал, что в дыхательной системе китаянки нет следа вируса 2019-ncov.

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Напомним, Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения инфицированных вирусом нового типа. Принимать больных госпиталь "Хошэньшань" начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков. Вторая больница на 1500 коек находится в стадии строительства.