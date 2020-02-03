Курение и рак легких: ученые опровергли популярный миф

Уже с первого дня без табака снижается риск заболеть раком легких / Фото REUTERS

Британские ученые развенчали миф о том, что легкие человека не способны вылечить канцерогенные мутации, вызванные курением и приводящие к раку легких. Оказалось, что если бросить курить, то те клетки, которые остались неповрежденными, способны восстановить легкие.

Табак содержит химические элементы, которые разрушают ДНК клеток легких. В итоге ДНК мутирует и превращает их из здоровых в канцерогенные. Это процесс происходит в легких курильщика еще до возникновения рака.

"Это как бомбы замедленного действия, ждущие следующего удара, чтобы возник рак", - цитирует BBC доктора Кейта Гауэрса, исследователя Университетского колледжа Лондона.

Тем не менее небольшая часть клеток остается неповрежденной. Когда курильщик отказывается от курения, эти клетки начинают расти и замещать поврежденные клетки в легких. По данным ученых, до 40% клеток в легких человека, который бросил курить, могут выглядеть ровно так же, как у людей, которые никогда не курили.

Таким образом, есть смысл бросить курить – уже с первого дня без табака снижается риск заболеть раком легких. Причем это правило сработает даже для людей, выкуривавших пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить. К слову, ранее считалось, что легкие курильщика не способны восстановиться, даже если человек больше не притрагивается к сигаретам.

Напомним, американские медики перечислили продукты, которые помогут легче пережить отказ от курения.