Названы три основные причины раннего старения

Старение организма ускоряют сами люди / Фото: estet-portal.com

Генотип человека запрограммирован на 120-140 лет жизни. Однако, люди сами ускоряют старение организма. Об этом рассказала диетолог и фитотерапевт Тиана Фиалкова и назвала три группы факторов, которые негативно влияют на процесс старения человека.

Прежде всего, на ранее старение влияет окислительный стресс.

"Это когда в организме слишком много свободных радикалов - молекул, которые запускают цепную реакцию, нарушая целостность наших клеток, что приводит к их повреждению и гибели. Избыток свободных радикалов в организме возникает под влиянием ряда факторов: плохой экологии, приема лекарств, табачного дыма, стресса, различных заболеваний", - написала Фиалкова в Instagram.

Накопление метаболических отходов в организме - второй негативный фактор раннего старения.

"Это когда по ряду причин в организме нарушаются процессы детоксикации и выведения токсических метаболитов, в клетках накапливается метаболический мусор", - отметила фитотерапевт.

По ее словам, одним из представителей такого метаболического мусора является пигмент светло-коричневого цвета липофусцин. Его накопление свидетельствует о нарушении процессов детоксикации в печени.

Также на преждевременное старение влияют эндокринные нарушения и аутоиммунные процессы. Фиалкова отметила, что здесь лидирует АИТ - аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы.

Читайте такжеКак сохранить молодость: врач назвала единственный действенный компонент"У пациентов с аутоиммунными заболеваниями всегда быстрее происходят процессы разрушения клеток и всем известного коллагена. Вследствие хронического аутоиммунного воспаления клетки активнее накапливают пигмент липофусцин, а организм на постоянной основе испытывает окислительный стресс", - рассказала эксперт.

"В каждом из механизмов старения под прицелом оказываются наши клетки. Нарушается структура клеточной оболочки, она становится ригидной, теряет эластичность и чувствительность к внешним стимуляторам (например, гормону инсулину), нарушается структура коллагена, в клетках накапливаются биологические отходы. Примерно так выглядит старение", - сообщила диетолог.

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