Врач указала на угрозы помидоров

У аллергиков помидоры могут спровоцировать тяжелые состояния, поделилась врач / УНИАН

Терапевт Наталья Гордиенко предупредила, что помидоры стоит осторожно употреблять, в первую очередь, аллергикам, поскольку этот продукт содержит вещества, которые могут спровоцировать тяжелые состояния.

В помидорах содержится большое количество органических кислот, из-за них могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта и усилиться боли в суставах, рассказала врач Обозревателю.

Собеседница отметила, что помидоры за счет большого количества органических кислот дают мощный желчегонный эффект и поэтому могут навредить людям, которые страдают от желчнокаменной болезнью.

Гордиенко добавила, что томаты также могут навредить людям, которые имеют заболевания почек - в продукте есть щавелевая кислота, она негативно влияет на водно-солевой обмен и создает дополнительную нагрузку на почки.

"…В них (в помидорах - Ред.) содержится ряд веществ, в частности, аскорбиновая кислота, ликопен и антоцианин, которые могут вызвать тяжелую реакцию со стороны иммунной системы и привести к неприятным или даже тяжелым состояниям", - предупредила эксперт.

Ранее кулинарный эксперт Евгений Клопотенко говорил, что зимой лучше не включать в рацион помидоры. По его словам, помидоры в зимний период можно заменить хурмой - это "идентичные вещи".