"Прибыл из Китая": одесский отель оправдался за скандал с туристами

Коронавирус из Китая / Наука Вести

Скандал в Одессе с пятизвездочным отелем "Калифорния" получил продолжение. В администрации гостиницы заявили, что причиной отказа поселить туристов из Китая стала эпидемия пневмонии, которую, вызывает коронавирус 2019-nCoV.

"Мы смотрим паспортные данные. Если клиент прибыл из Китая, то мы вынуждены ему отказать в поселении из-за коронавируса", – цитирует представительницу отеля Odessa.online.

По ее словам, такие меры предосторожности принимаются, потому что беспокоятся о здоровье постояльцев.

Стоит отметить, что в гостинице извинились перед туристами, но не поселили.

Как ранее сообщал Главред, в самом центре Одессы пятизвездочный отель Калифорния отказывается заселять туристов из Китая из-за угрозы распространения коронавируса. Стоит отметить, что вирус унес жизни 36й человека.