Комаровский лаконично высказался о "туре" по России

Доктор Комаровский сказал, что не готов давать комментарии относительно "тура" по РФ.
В Сети появилась видеозапись, на которой педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский анонсировал свой "тур" по ряду городов Российской Федерации.
В ролике медик заявил, что весной посетит Уфу, Новосибирск, Якутск, Иркутск и Екатеринбург.
Позже доктор Комаровский лаконично высказался о "туре" по РФ. "Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - сказал он Комментарии. Харьков.
В обнародованном видео медик говорил, что будет в пяти российских городах с 12 по 21 апреля, и в каждом из них будет большой семинар длительностью около четырех часов, во время которого будут обсуждаться, в частности, "самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка".
"Мне очень приятно проинформировать вас, что в апреле у меня пройдут пять больших встреч в городах Урала и Сибири. Я буду в интервале с 12 по 21 апреля я буду в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге…", - сказал педиатр.
Ранее Евгений Комаровский поделился интересным фактом из личной жизни. Педиатр написал, что у него есть слабость. По словам медика, его слабость - карпатские реки.