Комаровский лаконично высказался о "туре" по России

Евгений Комаровский лаконично высказался о "туре" по российским городам / Скриншот

В Сети появилась видеозапись, на которой педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский анонсировал свой "тур" по ряду городов Российской Федерации.

В ролике медик заявил, что весной посетит Уфу, Новосибирск, Якутск, Иркутск и Екатеринбург.

Позже доктор Комаровский лаконично высказался о "туре" по РФ. "Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - сказал он Комментарии. Харьков.

В обнародованном видео медик говорил, что будет в пяти российских городах с 12 по 21 апреля, и в каждом из них будет большой семинар длительностью около четырех часов, во время которого будут обсуждаться, в частности, "самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка".

"Мне очень приятно проинформировать вас, что в апреле у меня пройдут пять больших встреч в городах Урала и Сибири. Я буду в интервале с 12 по 21 апреля я буду в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге…", - сказал педиатр.

Ранее Евгений Комаровский поделился интересным фактом из личной жизни. Педиатр написал, что у него есть слабость. По словам медика, его слабость - карпатские реки.