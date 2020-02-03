Удовольствтие получил и к врачу зачастил: назван самый опасный завтрак

Не всякий завтрак полезен для здоровья / Instagram

Утро у каждого начинается по-разному, и даже завтракают не все одинаково. В то время как одни не могут выйти за порог дома, пока не покушали, другие выбегают на работу и только ближе к обеду заставляют себя что-нибудь перекусить.

У детей в данном случае вообще мало выбора – родители с самого утра заставляют их покушать, хотят они этого или нет. Конечно, в школе перекусить не всегда может найтись время, и очень часто детвора приносит заботливо приготовленный мамой или папой бутерброд обратно домой.

Многие наверняка слышали сотни и тысячи раз о важности завтрака, и даже пословицу "Завтрак съешь сам, обед раздели с другой, а ужин отдай врагу" прекрасно знают. Тем не менее, когда доходит до этого самого завтрака, часто все происходит по принципу и так сойдет.

Уставшая и замороченная мама после работы забегает в ближайший к дому супермаркет и берет все, что облегчит ее жизнь. Маме почему-то кажется, что в молочном отделе – исключительно полезные продукты, и с полок сгребается все, что красиво упаковано – а значит, ребенок точно это съест.

При этом пополняется запас яиц, которыми каждое утро кормят мужа, да и все семейство, чего уж там.

Получается так, что в эпоху, когда информации о продуктах в открытом доступе масса – загуглил и все получил, и когда с каждого "утюга" нам рассказывают о том, чем полезно завтракать, а что приносит только вред, мы забываем об этих советах как только звенит с утра будильник, и надо бежать на работу, и успеть при этом всех покормить, собрать и собраться самой.

Мы забываем о советах экспертов до того момента, пока петух не клюнет – да так, что потом вся жизнь переворачивается верх дном, а деньги стремительно утекают на дорогие лекарства.

Зачем такие жертвы, а?

Может лучше встать на 10 минут раньше, и подойти к приготовлению завтрака с умом, сознательно и взять на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своих домочадцев?

Главред собрал список самых популярных завтраков, которые вредны.

Чем опасна яичница

Самый легкий в плане приготовления завтрак – яичница. При этом мало кто хочет понять одну простую истину – в яйцах опасный холестерин. Ученые пришли к неутешительному выводу: каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти — на 18%. Таким образом, облегчая свою жизнь по утрам будьте готовы коротать ее в кабинетах врачей, ведь за все нужно платить, и сэкономленное время вам горько аукнется.

Кроме того, яйца вредят печени. Если каждый день в организм попадает 2-3 яйца, то считайте, что вы можете заболеть неалкогольной жировой болезнью печени (частного случая жирового гепатоза) в 3,56 раза чаще, чем люди, которые съедают всего 2 яйца в неделю.

Кстати, о печени. Если печень уже больна, тогда поставьте на яйца в доме большой замок. Жареные яйца, омлет и даже фаршированные яйца – лютые враги больной печени.

Также яйца в любом виде – табу для тех, у кого сахарный диабет, аллергические реакции и некоторые сосудистые нарушения.

Почему бутерброды вредны

Все так же пресловутая экономия времени, которая диктует нам, как нам жить, заставляет нас на завтрак быстренько собирать бутерброды. Булочки или батон, колбаса, сыр…Все так банально просто и в то же время безумно опасно.

Во-первых, не тешьте себя иллюзиями, что хрустящий хлеб – это полезно. Не может быть полезен современный хлеб, который "нафарширован" химией, которая позволяет ему не черстветь и не покрываться плесенью. Дело в том, что практически все производители добавляют в хлеб добавку пропионат. К слову, проводились даже научные эксперименты на мышах, и пропионат, который люди с хлебом получают в организм добровольно, приводил к значительному увеличению веса грызунов и развитию у них сахарного диабета 2-го типа.

Даже если вы едите просто хлеб с сыром, то знайте, что пропионат часто входит в состав плавленых и твердых сыров.

О вреде колбас вы и сами наслышаны, и это уже отдельная тема для разговора.

Но если все же бутерброды – это для вас в определенной мере выход и спасение, тогда постарайтесь колбасу заменить хлебом с муки грубого помола, в которой хотя бы есть витамины, колбасу – отваренной куриной грудкой или говядиной. Обязательна в бутерброд добавьте свежие овощи, и ни в коем случае не ешьте дешевые сыры и обходите стороной плавленые сырки.

Чем опасны глазированные сырки

Если вы из тех, кто сгребает с полок сладкие сырки, в том числе и в шоколаде, то знайте, что за вкусным завтраком последует болячка, а ваш благодарный за сладость ребенок с вашей легкой подачи потом будет страдать.

Единственная польза от такого завтрака – минутное удовольствие и ваше спокойствие, что чадо поело. На этом поставьте жирную точку!

Из вредного в составе глазированных сырков все остальное: жир, консерванты, эмульгатор, глазурь, далеко не всегда из настоящего какао и шоколада высшего сорта, белка всего 4 гр на 100 гр, а калорий около 200 на маленький пятидесятиграммовый десерт. Творог в сырке очень жирный, порядка 20-26%, что соответствует сладкой творожной массе из пачки с наполнителями типа кураги или шоколада с изюмом.

Кстати, о начинках. Это вишенка на тортике, будете крайне удивлены. Вы, наверное, заметили, что начинками для сырков часто служит сгущенка или фруктово-ягодные наполнители. Для производителя эти начинки обходятся в копейки. Но вот такие сырки продают только у нас, а за пределами бывшего СССР вы подобное не найдете.

Чем опасны сухие завтраки

Конечно, мы опять начинаем говорить о времени. Всего минута нужна, а может и меньше, чтобы насыпать в тарелку мюсли, хлопья, колечки или шарики, и залить это молоком. Наверное, многие в этот момент счастливы, что так быстро можно отделаться от кухни, и накормить себя, любимого или любимую, детей или всю семью. У кого как.

Так вот, если подобный завтрак вы практикуете пару раз в месяц – организм справится. А вот если подобная еда – уже традиция в вашем доме, тогда где-то вас поджидают неприятности.

Поймите, хлопья производятся с использованием большого давления и при высокой температуре, что разрушает многие полезные вещества, содержащиеся в злаковых. То есть пользы в них никакой. Но для того, чтобы хлопья были вкусными, туда добавляют много сахара и различных жиров. Детям такое вообще вредно, а взрослые должны сами понимать риски для себя.

Не верьте рекламе и надписям на упаковке, что колечки обогащены витаминами. Крое ударной дозы сахара там ничего нет. Часто употребление сухих завтраков – прямая дорога к сахарному диабету. Кроме того, сухие завтраки напичканы разнообразными разрыхлителями, ароматизаторами и регуляторами кислотности. Если на упаковке сухого завтрака значится слишком много "Е", то бегите от такого "полезного" продукта куда подальше.

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