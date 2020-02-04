Шоссе в зад: топ-3 правил, гарантирующих хороший анальный секс

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Реально, тысячи и тысячи пар сходятся на том, что анальный секс - один из самых пикантных и оригинальных способов достижения оргазма.

Портал Точка опросил сексологов и те составили топ-3 правил хорошего анала.

№1. Долгая и тщательная прелюдия. В первую очередь - оральные ласки и поцелуи. Поможет также расслабиться романтическая обстановка и легкое распитие спиртных напитков.

№2. Не экономить на смазке. Никакая слюна, даже самая обильная, никак не может заменить лубрикант. И не стоит верить мифу о том, что смазка хоть как-то влияет на качество ощущений для мужчины. А для дамы это спасение, потому как в лубрикант добавляют релаксирующие и обезболивающие компоненты, помогающие справиться с излишним пережатием ануса.

№3. Ни в коем случае не следует торопиться. Во время анала все движения (в первую очередь - фрикции) должны быть плавными и медленными. Следует попросить партнера стартовать в анальное отверстие с небольшой анальной пробки, анальных бус или, как минимум, сперва с одного-двух пальцев, обработанных и смазанных лубрикантом. И лишь затем стоит аккуратно пробовать увеличение нагрузки.

Напомним, ранее эксперты рассказали, вреден ли анальный секс. До этого специалисты дали советы насчет того, как уговорить женщину на анальный секс.