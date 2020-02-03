Диетолог вступилась за сахар: сколько можно съесть

Диетолог поделилась, что дневная доза сахара - 5% от рациона / УНИАН

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова выступила против демонизации сахара - эксперт считает, что его стоит умеренно употреблять.

Умеренное количество сахара могут употреблять люди, которые ведут активный образ жизни, поделилась врач в Instagram.

Диетолог добавила, что дневная норма сахара - 5% от рациона.

"…Очень умеренное потребление сахара… при активном образе жизни подарит вам возможность не исключать из рациона любимые продукты и получать удовольствие от еды", - отметила медик.

Напомним, диетолог Оксана Скиталинская говорила, что человек обеспечивает свой организм сахаром, когда ест фрукты, ягоды, овощи и каши. По ее словам, сахара, который содержится в таких продуктах, достаточно, а изготовленный сахар в любом количестве "бьет" по здоровью. Скиталинская отмечала, что в здоровом рационе нет сахара.