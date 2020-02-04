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Рюмка и кровать: эксперт рассказала, как правильно заниматься сексом пьяными

4 февраля 2020, 03:40

По словам специалиста, устраивать секс после пьянки - довольно непростое, но все же интересное занятие.

Секс, алкоголь
Секс и алкоголь. Иллюстративное фото / TV

Едва-едва отгремели многочисленные праздники, во время которых наверняка тысячи украинцев занимались сексом пьяными. Но, чтобы получить качественный интим даже в таком состоянии, нужно помнить и соблюдать несколько правил. 

Соответствующее опубликовал портал 24-го канала со ссылкой на сексолога Татьяну Мулявко.

Правило №1. Точно убедитесь, что ваш подвыпивший партнер точно согласен на секс. Все другие случаи, когда от него / нее невозможно получить активное, добровольное согласие – фактически сексуальное насилие.

Читайте такжеЛомая кровати: топ-3 необычных поз для секса, которые приведут к оргазмуПравило №2. После выпивки у людей регулярно падает критичность мышления. Поэтому они соглашаются на незащищенный секс. А там недалеко и до нежелательной беременности с венерическими заболеваниями. Так что лучше всего надежно запастись презервативами.

Правило №3. В пьяном виде есть проблемы с интимной чувствительностью - пропадает эрекция, никак не получается получить оргазм и т. д. В общем, если партнеры слишком увлеклись алкоголем до, то секс после лучше отложить до лучших времен.

Напомним, ранее ученые рассказали, как количество выпитого спиртного влияет на секс. До этого они поведали, какое спиртное нужно употреблять перед сексом, а какое - нет.

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