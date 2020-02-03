Подозрение на коронавирус: украинцам пообещали спасительные тест-системы

ВОЗ согласовала предоставление Украине 30 комплектов тест-систем / GoGetNews

В Украине на следующей неделе должны появиться тест-системы для выявления коронавирусной инфекции 2019-nCoV, заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

"Собрана потребность в тестовых системах вообще лабораторий, в отношении тех вирусов, которые циркулируют... это тест-системы на грипп и вирусы, которые циркулируют в Украине", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что со Всемирной организации здравоохранения согласовано предоставление Украине дополнительно 30 комплектов тест-систем.

Читайте такжеПосылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасатьсяГоворя о разработке собственных тест-систем на новый коронавирус, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".

Отвечая на вопрос об утвержденном правительством плане противоэпидемических мероприятий, представитель Минздрава отметил, что он состоит из 24 пунктов. Основными из них являются, в частности, создание временных областных противоэпидемических комиссий при государственных администрациях, что позволит разработать планы реагирования на уровне областей; организация совместно с субъектами хозяйствования различных мероприятий усиления режима текущей дезинфекции.

"Речь идет также о предоставлении от имени Министерства здравоохранения запроса на Резервный фонд по выдаче определенных финансовых средств различным органам власти, в том числе Министерству здравоохранения", - добавил Скипальский.

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Отметим, что по данным Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае.

Ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы Житомира, при этом он был госпитализирован еще на прошлой неделе, однако врачи держали этот случай в тайне, для предотвращения слухов.

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Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6 тысяч гривен. По результатам этих исследований выделено "аденовирус".

"В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными диагноз "коронавирусная инфекция" не подтверждено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress.