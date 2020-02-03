Жуткий коронавирус: ВОЗ начала решительную борьбу с фейками

ВОЗ намерена бороться с не правдивой информацией / Фото pixaby

Во Всемирной организации здравоохранения объявили о начале жесткой борьбы против распространения фейков о жутком коронавирусе, который свирепствует в мире. Также в ВОЗ будут бороться с ложными рекомендация о том, как излечить вирус.

Как пишет Deutsche Welle, по словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданом Гебреисуса, сотрудники организации работают 24 часа в сутки для того, чтобы находить фейки, которые со скоростью звука распространяются в Сети.

Также ВОЗ заключила контракт с Google для того, чтобы в популярном поисковике информация организации о коронавирусе отображалась в первых рядах.

Кроме того ВОЗ сотрудничает с , чтобы при поиске информации о коронавирусе сообщения Всемирной организации здравоохранения отображались первыми.

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Также глава ВОЗ призвал американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok также принять решительные меры для сдерживания недостоверной информации и китайском коронавирусе.

Также Гебреисус заявил о бредовости идеи о запрете перемещения граждан.

"Нет оснований для мер, препятствующих международным путешествиям и торговле. Мы призываем все страны принимать последовательные решения на основе фактов", - подчеркнул он.

Коронавирус это

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

Случаи заражения вирусом уже подтверждены в 23 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также напомним, в ВОЗ заявили, что Украина имеет все шансы успешно побороть эпидемию жуткого коронавируса, который быстро распространяется по миру.