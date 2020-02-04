Пугающие цифры: обнародована свежая сводка о ситуации с коронавирусом

ВОЗ подсчитала количество больных китайским коронавирусом / Фото Reuters

Согласно с последними данными Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на понедельник, 3 февраля, коронавирус нового типа быстро распространяется по миру. Жуткий недуг уже "скосил" 17 тысяч 391 человек.

Как пишет пресс-служба ВОЗ, больше всего зараженных коронавирусом в Китае - 17 тысяч 238 человека. При этом 361 заболевший скончался.

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"За пределами Китая - 153 случая заражения в 23 странах. Один заболевший скончался", - указано в сообщении.

Как уберечься от вируса

Чтобы не заболеть китайским коронавирусом, ВОЗ рекомендует чаще мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на основе спирта.

Также при чихании и кашле рекомендуется прикрывать рот бумажной салфеткой или согнутым локтем. Кроме того, ВОЗ советует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы гриппа или острых респираторных инфекций.

Также нужно осторожно употреблять в пищу мясо и яйца - это продукты настоятельно рекомендуют подвергнуть тщательной термической обработке. Также пока стоит воздержаться от контактов с животными и птицами в дикой природе и на фермах.

Коронавирус это

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

Случаи заражения вирусом уже подтверждены в 23 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также напомним, в ВОЗ заявили, что Украина имеет все шансы успешно побороть эпидемию жуткого коронавируса, который быстро распространяется по миру.