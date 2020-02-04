Как защититься от коронавируса: в ВОЗ рассказали, помогут ли маски

Медицинские маски не помогут защититься от коронавируса / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как защититься от смертельного коронавируса, который убил уже 427 человек.

В частности, в ВОЗ сообщили, что медицинские маски способны снизить риск заражения вирусом 2019-ncov, однако этого недостаточно. Чтобы случайно не подхватить вирус из Китая, нужно использовать и другие превентивные меры. А именно – эксперты советуют соблюдать гигиену рук и придерживаться дистанции не менее чем в один метр с другими людьми.

Также в ВОЗ рекомендуют использовать маску "рационально" во избежание "ненужного расходования ценных ресурсов". Надевать ее советуют только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы - кашель или чихание, или когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован коронавирусом 2019-ncov.

Напомним, ранее вирусолог Надежда Жолобак пояснила, как использовать медицинские маски, чтобы не подхватить вирус из Китая. По ее словам, обычные медицинские маски из аптеки защищают от проникновения возбудителя вируса в течение часа. Однако, их ношение на улице не рационально. В то же время, по словам эксперта, медицинские маски могут быть эффективны в метро.

Как сообщал Главред, в Гонконге зафиксировали первую смерть от китайской заразы – это уже второй летальный случай за пределами материкового Китая. Кроме того, в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Вирус 2019-ncov диагностировали у одного из девяти бельгийцев, которых эвакуировали из китайской провинции Ухань.