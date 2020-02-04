От мяса куска будет рак и тоска: названое самое вредное мясо

Популярное мясо провоцирует развитие опухолей / Instagram

Безусловно, есть среди нас веганы, но абсолютная и подавляющая часть жителей наших широт все же плотоядна.

Кажется, мы родились с мыслью о том, что без мяса жить нельзя. Котлеты и отбивные идут с нами по жизни почти с пеленок. Обращаемся мы к ним в поисках целебного животного белка, способного формировать наши кости и скелеты.

Мясо для нас — это сила, а в тех семьях, где в доме мужчины – ужин без куриной ножки или свиной вырезки совсем не ужин. Не зря же говорят, что путь к сердцу нашего мужчины лежит через его сытый желудок. Вот и запасаются наши хозяюшки мясом всех видов и оттенков впрок.

Каждая женщина считает, то если у нее в морозилке нет хотя бы килограмма мяса, то значит там мышь повесилась.

Завидев красивое мясо в супермаркете или на рынке, да еще по соблазнительной акционной цене, наши женщины в большинстве своем никогда не пройдут мимо, ибо мясо возведено в ранг культа.

Только мало кто задумывается о том, какой вред несет нашему здоровью мясо. Мы бездумно верим только в заложенные в наши головы фразы родителей, бабушек, дедушек или воспитателей в детском саду – ешь мясо, а то не вырастешь, не будешь сильным (сюда каждый может вписать ту интерпретацию, которую именно ему вкладывали в уши).

А потом внезапно появляются опухоли, сердечный приступ и ожирение, и мы диву даемся, за что и кто нас наказал.

Мы себя сами, словно та вдова, высекаем – едим мясо, даже не представляя ужасные последствия.

Чем опасна свинина

Не будьте наивными, никто на фермах свиней сегодня не кормит так, как ваши бабушки и родственники в селах – целый год все пашут, чтобы к Рождеству заколоть свинью. Производителю выгодно, чтобы поросята росли, как на дрожжах, поэтому их пичкают гормонами роста, который провоцирует развитие процессов воспаления, гипертрофию и набухание тканей. В итоге возникает у человека ожирение, склонность к патологическим разрастаниям, включая злокачественные.

Рак

Запомните: когда вы едите свинину, то в ваш организм ушатами заливается холестерин, которые является строительным материалом опухолевых клеток, а также гормона роста, который стимулирует развитие злокачественных опухолей.

Зуд

В свинине практически всегда превышен уровень содержания гистамина, который "дарит" человеку такие проблемы, как фурункулез, карбункул, аппендицит, заболевания желчного пузыря, тромбофлебит, а также кожные болезни - крапивницу, дерматит, экзему, нейродермит, дерматозы. Вот и получается потом – мяско скушал и здоровье разрушил.

Ученые доказали, что гистамин приводит к язве желудка, возникновению зуда, аллергиям, сердечной аритмии, вплоть до инфаркта миокарда. Именно поэтому ни при каких обстоятельствах, как бы соблазнительно не выглядело блюдо из свинины, те, кто уже перенес инфаркт миокарда, а также те, кто предрасположен к нему, стоит от него отказаться – им свинина запрещена.

Ожирение

Что бы вы сами себе не придумали, что вы взяли нежирный кусок мяса – знайте – любая свинина сама по себе жирная. Даже так называемая постная свинина содержит много жира, при этом в таком же куске говядины и баранины жира будет в разы меньше. Поэтому регулярное употребление свинины гарантировано приведет к ожирению.

Даже чуть-чуть – вредно! Огромное заблуждение, что если съедать изредка свинину, то вреда будет мало. Даже маленький кусочек свинины опасен для здоровья человека. Не слушайте никого, а сами о себе позаботьтесь и навсегда удалите это мясо из списка того, что вы постоянно покупаете.

Вредна ли курянина

Курятиной мы любим заменять свинину. Но курятина не менее вредна. Дело в том, что курей тоже пичкают гормонами роста и антибиотиками – чтобы птица не болела. В итоге, если в селе курица растет примерно полгода, то на птицефабриках – всего 42 дня, то есть чуть больше месяца.

О курице важно знать то, что антибиотики, которые в нее вкалывают, негативно влияют на печень человека и разрушают ее, а гормоны роста в курином мясе – на гормональный фон человека. Вот и получается, что человек, который постоянно кушает курятину, может активно расти, при этом также страдать ожирением, ведь увеличивается аппетит.

Выход, конечно, есть – лучше покупать курицу у селян, да, вы переплатите, но точно не получите проблемы с печенью и ожирением.

Чем вредна говядина

Все мы знаем, что говядина считается самым низкокалорийным видом мяса. О пользе говядины говорят многие, этому посвящены целые научные статьи. В то время как одни защищают говядину, другие говорят о ее вреде для организма человека.

Но вы запомните одно: на фоне свинины – это как небо и земля. Только говядина – не панацея. В говядине есть пуриновые основания, в процессе обмена которых в организме может образоваться мочевая кислота. А если говядину кушать постоянно, то есть риск того, что у вас появится подагра или остеохондроз – из-за накопления мочевой кислоты.

Также в говядине есть и опасный холестерин, который может привести к болезням почек, печени, а также спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы говядина стала менее вредной, ведь мясо кушать нужно, так или иначе, эксперты советуют при варке говядины часто менять воду. Только не жарьте говядину – зачем вам канцерогены, от которых потом вполне может возникнуть рак.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, овсянка очень сильно мешает похудеть. Овсянка – из числа каш быстрого приготовления. А каши быстрого приготовления проходят специальную обработку, которая "убивает" полезные свойства. В итоге порция каши "полезна" только лишними сантиметрами в талии. Дело в том, что очень часто овсянка обогащаются сахаром и другими вредными добавками – в случае, если вы покупаете кашу с добавками.