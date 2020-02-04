В Минздраве рассказали, где украинцы рискуют подхватить новый коронавирус

В МОЗ не исключают массового поступления больных с коронавирусом / УНИАН

Возможное распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая возможно в местах массового скопления людей, заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

"На уровне областей также рекомендовано усиление дезинфекционного режима в местах массового скопления людей и также в местах массового пользования, в таких как кинотеатры или крупные торговые центры, и такой режим должен быть внедрен на областном уровне", - рассказал он на брифинге в Киеве.

Читайте такжеПосылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасатьсяОн подчеркнул, что в областных больницах предусмотрено определение отдельных учреждений здравоохранения как по детским, так и по взрослым инфекционным болезням, куда будут госпитализироваться такие больные или подозрительные на заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Также в областях закрепляется необходимость выделении двух карет скорой медицинской помощи, которые будут работать для перевозки таких пациентов в больницы.

"Прежде всего - система гражданской защиты переводится в режим повышенной готовности. На уровне каждой области должны быть протестированы планы реагирования готовности и развертывания дополнительных коек в случае необходимости", - заявил Кузин.

Он также сообщил, что на пунктах пропуска через государственную границу предусмотрено развертывание резервных изоляторов, если на границе кто-либо обратится с признаками ОРВИ или будет плохо себя чувствовать.

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Кузин добавил, что также существуют планы перепрофилированию учреждений здравоохранения в случае массового поступления больных, а также необходимость предусмотреть определенные изоляторы, если на определенных территориях будут зафиксированы случаи и будет необходимость в изоляции больных.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress.