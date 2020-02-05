  1. Главная
  3. Здоровье

Устное творчество: правила хорошего и качественного куннилингуса

5 февраля 2020, 01:40

Специально для тех мужчин, которые раскованы и "не ленивы губами", так сказать.

Куннилингус
Куннилингус / Onona

Да простят читатели за хамские высказывание, но в последние годы реальное устное народное творчество - это куннилингус, а вовсе не сказки или, там, колядки.

Портал Точка перевел и опубликовал топ-3 правил хорошего куннилингуса, который составила известный американский сексолог Трэйси Кокс.

№1. Не торопить партнершу. Дамы всегда медленно возбуждаются и медленнее остывают. Если партнерша крайне напряжена, то нужно делать ей массаж либо поглаживать ее тело до тех пор, пока она достаточно не возбудится.

№2. Оральный секс. Начинать сразу с бедер - ласкать сперва наружную часть бедер, а затем – внутреннюю. Потом перенести ласки на нижнюю часть тела, нежным и плавным движением накрывать ее половые губы руками - чтобы прогреть всю область.

№3. Правильный выбор позы. Если дама стесняется, ей лучше всего улечься на спину. Другая популярная поза - мужчина лежит на спине, а партнерша стоит на коленях, приближая свои половые губы к его лицу. 

Напомним, ранее эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма куннилингусом.  До этого они поведали, как получить от мужчины хороший куннилингус.

мужчина женщина оральный секс куннилингус
Сейчас вы просматриваете новость «Устное творчество: правила хорошего и качественного куннилингуса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:42
Ученые выявили сорняк, превышающий в 30 раз эффект конопли
01:40
Устное творчество: правила хорошего и качественного куннилингуса
01:34
Эксперт рассказал, как ударят по Северному потоку-2 новые санкции от США
01:20
Лиана Гаврилова видео из клуба: Лиана Гаврилова без трусов танцевала на столе
00:56
"Идиоты, шариковы и швондеры": эксперт мощно прошелся по чиновникам Украины
00:40
В Украине в некоторых регионах вырастут цены на воду: названа причина Видео
00:33
Порнозвезда сверкнула красивым телом на откровенных снимках Фото
00:19
5 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Агафьев день, приметы Видео
04 февраля, вторник
23:59
Евровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине Видео
23:54
Сепарам назло: Арахамия назвал условие проведения выборов на Донбассе
23:35
У Зеленского категорично заявили по поводу продажи воды в Крым
23:30
Одруження наосліп 6 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
23:20
"Борщ и красная рыба": Беленюк показал столовку Рады и пожаловался на цены Видео
23:09
Эксперт оценил, как отразится на Украине затея Путина с изменением Конституции
23:00
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
22:50
Приказали закрыть рот: в Китае запугивали врача, который первым обнаружил коронавирус
22:45
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
22:40
Похотливый отпуск: на Филиппинах туристы занялись сексом и "плюнули" на полицию
22:32
Гончарук отреагировал на задержание коррупционера-взяточника из Кабмина
22:17
Жуткая авиакатастрофа самолета МАУ: пять стран выдвинули Ирану жестий ультиматум
22:00
Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым – СМИ
21:33
Грозит до 10 лет: чиновник Кабмина попался на крупном "откате"
21:28
Экс-посол Польши в Украине пожаловался на увольнение президенту
21:13
"Не вышли в плюс": Брагар шокировал очередным "перлом" о фильмах Видео
20:52
В ПЦУ исключили патриарха Филарета из Синода
20:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварные сети, помощь папика и подлог Видео
20:30
Новосад гневно отреагировала на фотожабу с Киану Ривзом в учебнике по истории
20:30
Найгірша подруга 3 и 4 серия смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
20:29
Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ
20:05
Сидите дома: спасатели обратились к водителям с важным предупреждением
19:54
Макрон обвинил РФ в искажении истории Второй мировой войны
19:34
Депутаты снизили ренту за добычу янтаря
19:32
"Свободная страна": Эрдоган объяснил свой возглас "Слава Украине!"
19:01
Самый страшный час: названа роковая дата для коронавируса Видео
19:01
"Обдурилово": перепись Дубилета "пересчитали" и назвали фальсификацией
18:52
Автор пояснил, как в учебнике по истории появился мем с Киану Ривзом
18:35
Окрашивание клубничный блонд 2020 - самые модные оттенки, советы и фото Фото
18:13
США введут очередные санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt
18:12
В Украине силовики получили доступ к банковской тайне Видео
18:05
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
17:58
Переписка Кивы с "Жириком": политтехнолог потроллил нардепа фотожабой с Путиным Видео
17:35
В учебнике по истории Украины напечатали фотожабу с Киану Ривзом
17:31
Укрпочта не сможет конкурировать с Нафтогазом, Оржель фантазирует - эксперт
17:07
Названо важное свойство настоящего масла Видео
17:06
"Обосрался, мразь": сваливший в "рашу" Гиркин не признал вину в деле МН17
16:59
"Действовать будет, как царь": как будут спасать рейтинг Зеленского – эксперт Видео
16:33
Глава МИД Чехии сделал важное заявление насчет аннексии Крыма
16:31
Дела хуже, чем в России и Уругвае: сколько украинцы тратят на еду
16:29
Зачем хозяин региона Эрдоган приезжал в Украину мнение
16:24
Эксперт спрогнозировал, оправдаются ли планы Украины на турецкий газ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять