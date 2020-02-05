Устное творчество: правила хорошего и качественного куннилингуса

Куннилингус / Onona

Да простят читатели за хамские высказывание, но в последние годы реальное устное народное творчество - это куннилингус, а вовсе не сказки или, там, колядки.

Портал Точка перевел и опубликовал топ-3 правил хорошего куннилингуса, который составила известный американский сексолог Трэйси Кокс.

№1. Не торопить партнершу. Дамы всегда медленно возбуждаются и медленнее остывают. Если партнерша крайне напряжена, то нужно делать ей массаж либо поглаживать ее тело до тех пор, пока она достаточно не возбудится.

№2. Оральный секс. Начинать сразу с бедер - ласкать сперва наружную часть бедер, а затем – внутреннюю. Потом перенести ласки на нижнюю часть тела, нежным и плавным движением накрывать ее половые губы руками - чтобы прогреть всю область.

№3. Правильный выбор позы. Если дама стесняется, ей лучше всего улечься на спину. Другая популярная поза - мужчина лежит на спине, а партнерша стоит на коленях, приближая свои половые губы к его лицу.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма куннилингусом. До этого они поведали, как получить от мужчины хороший куннилингус.