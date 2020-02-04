Самый страшный час: названа роковая дата для коронавируса

Коронавирус на пике – названа апокалиптическая дата для вируса из Китая / Наука Вести

Коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля, по подсчетам эксперта по общественному здравоохранению из Йельского университета Чена Си.

Количество больных уже превысило 20 тысяч человек. А это, по мнению эксперта, свидетельствует о приближении эпидемии к своему пику. После чего показатели пойдут на спад, отмечает Global Times.

Стоит отметить, что ранее датами пика вспышки коронавируса называли 12-16 февраля. Такие числа озвучил ведущий китайский эксперт по тяжелому острому респираторному синдрому (SARS, атипичная пневмония) Чжун Наньшань.

По данным государственного комитета по здравоохранению Китая, на поверхностях в благоприятной среде новый коронавирус может выживать до 5 дней.

Коронавирус – новости по заболеванию

По последним данным на 4 февраля есть такие цифры:

зараженных – 20659 чел.;

погибло 427 чел.;

выздоровели 680 заболевших;

в карантине находятся 23214 чел.;

зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса в Гонконге.

Ранее в ВОЗ рассказали, помогут ли маски защититься от коронавируса. Кроме медицинских масок нужно использовать и другие превентивные меры.