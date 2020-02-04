Самый страшный час: названа роковая дата для коронавируса

На поверхностях в благоприятной среде новый коронавирус может выживать до 5 дней.
Коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля, по подсчетам эксперта по общественному здравоохранению из Йельского университета Чена Си.
Количество больных уже превысило 20 тысяч человек. А это, по мнению эксперта, свидетельствует о приближении эпидемии к своему пику. После чего показатели пойдут на спад, отмечает Global Times.
Стоит отметить, что ранее датами пика вспышки коронавируса называли 12-16 февраля. Такие числа озвучил ведущий китайский эксперт по тяжелому острому респираторному синдрому (SARS, атипичная пневмония) Чжун Наньшань.
По данным государственного комитета по здравоохранению Китая, на поверхностях в благоприятной среде новый коронавирус может выживать до 5 дней.
Коронавирус – новости по заболеванию
По последним данным на 4 февраля есть такие цифры:
- зараженных – 20659 чел.;
- погибло 427 чел.;
- выздоровели 680 заболевших;
- в карантине находятся 23214 чел.;
- зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса в Гонконге.
Ранее в ВОЗ рассказали, помогут ли маски защититься от коронавируса. Кроме медицинских масок нужно использовать и другие превентивные меры.