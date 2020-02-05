Эксперт развеяла жуткий миф насчет рака

Раковые клетки / Евроонко

По состоянию на сегодня самый большой миф, связанный с раком - то, что онкологические заболевания можно получить путем заражения.

Такое мнение высказала в комментарии порталу ФАН глава Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боброва.

"Этот миф нужно ломать на корню, потому что онкологические заболевания не заразны. Рак может передаваться по наследству, потому что существуют определенные генетические поломки, которые обуславливают предрасположенность к тому или иному виду онкологического заболевания. Но и это еще не означает, что человек заболеет именно этим типом рака", — заявила она.

По словам Бобровой, люди, у которых выявили генетические поломки, попадают в группу онкологического риска и в определенном возрасте обязаны крайне тщательно следить за своим здоровьем и проходить регулярные обследования.

Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты помогут предотвратить рак. Позднее врачи назвали овощ, спасающий от онкологии.