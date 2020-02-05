Свежие данные о распространении коронавируса: число жертв растет

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая вируса 2019-nCoV / Фото pixaby

Министерство здравоохранения Украины опубликовало свежие данные о смертельном вирусе из Китая 2019-ncov. По состоянию на 5 февраля в мире зарегистрировано уже 24 505 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, при этом коронавирус уже унес жизни 493 человек.

Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. При этом в МОЗ акцентируют, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус - кто может заразиться

В зоне риска находятся люди, которые живут или путешествуют в районы, где циркулирует вирус 2019-nCo. На данный момент коронавирус циркулирует в Китае – именно там находится подавляющее большинство инфицированных людей. Заболевшие из других стран либо недавно приехали из Китая, либо жили или работали в тесном контакте с инфицированными путешественниками.

Также китайский вирус могут подхватить медицинские работники, которые ухаживают за больными 2019-nCoV.

Высокому риску получения тяжелой формы заболевания повержены пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями.

Вирус из Китая – как не подхватить заразу

По предварительной информации, вирус 2019-nCoV может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей.

В связи с этим медики дали украинцам ряд советов:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой

избегайте тесного контакта с людьми у которых появились такие симптомы как лихорадка и и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно быстрее обратитесь к врачу;

не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Эксперты также отметили, что люди, инфицированные 2019-nCoV, могут быть заразными до того, как проявятся симптомы. Однако, именно те люди, у которых уже есть симптомы заболевания, являются предпочтительным источником распространения вируса.

Китайский вирус - как лечить

На сегодняшний день нет лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса 2019-nCoV. При этом украинцам не стоит прибегать к ряду методов защиты от вируса, поскольку они не только неэффективны, но могут быть даже вредны:

прием витамина C;

употребление традиционных травяных чаев;

ношение нескольких масок для максимальной защиты;

самолечение, в первую очередь - прием антибиотиков.

Напомним, эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си прогнозирует, что коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля. После этой даты показатели должны пойти на спад.