Ванга предсказала Коронавирус и рассказала про вакцину

Ванга предсказание по коронавирусу / скриншот Россия1

Слепая провидица Ванга знала, что будет вспышка коронавируса, и оставила инструкции, как все пройдет, и что это вообще такое.

Слепая Ванга, которая умерла в 1996 году, оставила предвидение по поводу коронавируса и его влияния в мире, об этом объявил личный переводчик женщины Петр Стоянов в программе На самом деле, а его слова подтвердили друзья Ванги.

"Она говорила, что к этим двойкам будет вспышка старой болезни, которая принесет большую опасность для всего человечества. Может быть, это болезнь, которую человечество уже победило, вернется. Это должно быть где-то на Юге. Мы не знаем точно, где" , - сказал он.

Журналист Сергей Косторной, который лично был знаком с Вангой, и "дружил" с ней, утверждает, что такое пророчество действительно имело место, и по описанию провидицы подходит.

"Она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке. Мы с вами 26 декабря беседовали на эфире, а через месяц имеем сбывшееся предсказание... По мнению Ванги, это чума, которая уже была и выкосила миллионы людей. Это будет модификация чумы", - сказал журналист.

И это еще не все - Ванга предсказала, когда изобретут вакцину от коронавируса.

По ее словам, лекарство будет найдено через 3 месяца после пика вспышки вируса, но до этого времени погибнет много людей.

Есть еще много болезней, и будет много вирусов, но человечество с ними справится, сказала Ванга после того, как дала предсказание. Об этом Петр Стоянов сказал в конце программы.

На самом деле предсказание Ванги о коронавирусе смотреть онлайн 04-02-2020:

Ранее назвали все возрастающее с каждым днем количество жертв коронавируса.

До этого стало известно, сколько может существовать коронавирус.